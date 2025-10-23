الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«القوس والسهم» يستحدث منافسات جديدة للفئات العمرية

23 أكتوبر 2025 15:00


الشارقة (وام)
أعلن اتحاد القوس والسهم، اعتماد مشاركة 89 لاعباً ولاعبة في المرحلة الأولى من دوري الفئات العمرية للناشئين والأشبال والبراعم، في الفردي والفرق، واستحداث منافسات جديدة لفئتي تحت 8 و 10 سنوات.
وأوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن الحدث يقام يومي 25 و26 أكتوبر الجاري بمقر نادي شرطة الشارقة، في منافستي القوس المركب والمحدب تحت 12 و 15 سنة، و 8 و 10 سنوات.

