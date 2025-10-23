الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

117 أكاديمية كرة تشارك في أكبر نسخة من بطولة دبي المفتوحة

23 أكتوبر 2025 14:38

 
دبي (الاتحاد)

أطلق مجلس دبي الرياضي فعاليات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات كرة القدم» (دوفا) الأكبر من نوعها، التي ينظمها المجلس بالتعاون مع اتحاد الكرة، وبالشراكة مع شركة دلتا أيد سبورت لتنظيم الفعاليات الرياضية، وذلك ضمن جهود المجلس الرامية إلى دعم وتطوير المواهب الشابة وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية للرياضة.
وتُعد النسخة الحالية من البطولة الأكبر والأكثر شمولاً منذ انطلاقتها، إذ تضم 12000 لاعباً ولاعبة يشكّلون 558 فريقاً منتسبين إلى 117 أكاديمية، من بينهم 40 فريقاً لفئة الفتيات، وتمتد الفئات العمرية المشاركة من عمر 6 إلى 23 سنة.

وتمثل المشاركة الحالية نموًا بنحو 9.1% في عدد اللاعبين مقارنة بالنسخة السابقة التي شهدت مشاركة 11000 لاعب ولاعبة، وزيادة بنسبة 11.6% في عدد الفرق التي كانت 500 فريق من 100 أكاديمية.
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد في مرحلة المجموعات، تليها منافسات كأس السوبر، التي تجمع أبطال المجموعات في مراحل خروج المغلوب.

وتستكمل منافسات البطولة على مدار الموسم الرياضي في 9 مناطق مختلفة من أبرزها مدينة دبي الرياضية، بما يتيح مشاركة واسعة للفرق من مختلف إمارات الدولة، ويوفر فرصاً متكافئة للاعبين والأكاديميات.
وتعكس البطولة اهتمام مجلس دبي الرياضي بفئات الناشئين ولاعبي الأكاديميات، في سياق نهج حكومة دبي الهادف إلى استقطاب وتطوير الموهوبين عبر برامج متكاملة. وتنسجم البطولة مع رؤية دبي لتطوير القطاع الرياضي ودعم مبادرات اكتشاف وصقل المواهب، بما يعزز مسيرة كرة القدم الإماراتية ويدعم مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي للرياضة.

بطولة دبي للناشئين
أكاديميات الكرة
مجلس دبي الرياضي
