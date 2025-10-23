الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«قوائم مليارية».. أغلى 10 فرق في العالم

«قوائم مليارية».. أغلى 10 فرق في العالم
23 أكتوبر 2025 14:39

 
معتز الشامي (أبوظبي)


يملك العملاق الإسباني ريال مدريد أغلى فريق في العالم بقيمة 1.40 مليار يورو، مع 4 لاعبين في الفريق الملكي تتجاوز قيمتهم 100 مليون يورو، كيليان مبابي، وجود بيلينجهام، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي.
ورغم انخفاض قيمته الإجمالية بشكل طفيف في تحديث القيمة السوقية للدوري الإنجليزي، يملك أرسنال ثاني أغلى تشكيلة في العالم بقيمة 1.31 مليار يورو، بحسب «ترانسفير ماركت».
وتفوق فريق ميكيل أرتيتا على مانشستر سيتي «صاحب المركز الثالث بـ 1.21 مليار يورو» في سوق الانتقالات الصيفية بعد ضم العديد من اللاعبين البارزين، ويبدو أن أرسنال في طريقه لإنهاء صيامه عن الألقاب هذا الموسم.
ولا شك أن الدوري الإنجليزي هو الأكثر قيمة في العالم بقيمة 12.78 مليار يورو، ويحتل ليفربول المركز الرابع بقيمة 1.15 مليار يورو، ويكمل باريس سان جيرمان قائمة الخمسة الأوائل بنحو 1.15 مليار يورو.
وتتخطى قيمة تشكيلات 7 أندية أكثر من مليار يورو كل على حدة، مع انضمام تشيلسي «المركز السادس بـ 1.14 مليار يورو»، وبرشلونة «المركز السابع بـ 1.11 مليار يورو».
ويعد بايرن ميونيخ «المركز الثامن» الفريق الأكثر قيمة في الدوري الألماني بقيمة 952 مليون يورو، بينما يتصدر إنتر ميلان «المركز الثاني عشر» الدوري الإيطالي بقيمة 694 مليون يورو، ويتجلى التفاوت المالي بين أندية الدوري الإنجليزي والدوريات الأخرى في وجود 11 نادياً إنجليزياً ضمن أغلى 20 نادياً، بينما يأتي مانشستر يونايتد خارج المراكز العشرة الأولى مباشرة في المركز الحادي عشر «730 مليون يورو».
ومن المثير للاهتمام أن سبورتينج لشبونة «457 مليون يورو»، هو الفريق الأكثر قيمة خارج الدوريات الخمسة الكبرى، في المركز الثالث والعشرين.

أغلى 10 فرق في العالم
1-ريال مدريد: 1.4 مليار يورو
2-أرسنال: 1.31 مليار يورو
3- مانشستر سيتي: 1.21 مليار يورو
4- ليفربول: 1.15 مليار يورو
5- باريس سان جيرمان: 1.15 مليار يورو
6- تشيلسي: 1.14 مليار يورو
7- برشلونة: 1.11 مليار يورو
8- بايرن ميونيخ: 952 مليون يورو
9- توتنهام: 921 مليون يورو
10- نيوكاسل: 750 مليون يورو

