الرياضة

مشجعو سيتي في الإمارات يلتقون أسطورة النادي بابلو زاباليتا

مشجعو سيتي في الإمارات يلتقون أسطورة النادي بابلو زاباليتا
23 أكتوبر 2025 16:00

 
أبوظبي (الاتحاد)

نظّم نادي مانشستر سيتي فعالية لجمهوره في دولة الإمارات، أتاحت لعشاق النادي التقاء أحد كبار نجومه السابقين والتقاط الصور التذكارية معه، والتقى بابلو زاباليتا، الذي كان أحد نجوم الفريق الذي أحرز أول لقب تاريخي لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز عام 2012، مع المئات من المشجعين وعشاق كرة القدم في متجري النادي الرسميين في ياس مول بأبوظبي ودبي مول.
كما قام المدافع الأرجنتيني بزيارة للحصص التدريبية التي تنظمها مدارس السيتي لكرة القدم في مدينة مصدر بأبوظبي ومدرسة نورد أنجليا في دبي. ولم يقتصر الأمر على مشاركة النجم مع اللاعبين الصغار على أرض الملعب والإجابة عن أسئلتهم، بل قام أيضاً بتسليم جائزة لاعب الشهر، التي ترعاها شركة الاتحاد للطيران.
وحصل المشجعون من جميع الأعمار على فرصة للحصول على توقيع اللاعب الأرجنتيني والتقاط الصور التذكارية مع النجم الذي ساهم في فوز النادي بستة ألقاب، تتضمن إحراز لقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال فترة تسعة أعوام قضاها مع النادي بين 2008 و2017.
وقال اللاعب البالغ من العمر 40 عاماً: «كان من الرائع لقاء هذا العدد الكبير من الأشخاص من مختلف الأعمار والجنسيات خلال زيارتي إلى الإمارات مع مانشستر سيتي. كان من الواضح مدى التعلق بالنادي وبلعبة كرة القدم، وآمل أن تكون زيارتي قد تركت لديهم بعض الذكريات الجميلة. يمكن ملاحظة مدى الشغف الكبير بكرة القدم في الدولة، وكان من الممتع مشاهدة المهارات والمواهب التي يتمتع بها اللاعبون الصغار، وأنا على ثقة من أن لعبة كرة القدم تواصل تطورها هنا».

مانشستر سيتي
أكاديمية مانشستر سيتي
أبوظبي
بابلو زاباليتا
