الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«شطرنج الشارقة» يشارك في مونديال الأندية والبطولة العربية

«شطرنج الشارقة» يشارك في مونديال الأندية والبطولة العربية
23 أكتوبر 2025 16:30

 
الشارقة (الاتحاد)
أكد نادي الشارقة الثقافي للشطرنج تفوقَه المطلق على الساحة المحلية، بعدما اختتم موسم 2025 بالفوز بلقب الدوري العام للرجال، إلى جانب حصد درع التفوق العام للموسم، ليضرب موعداً مع إنجاز جديد يتمثل في المشاركة ببطولتي العالم والأندية العربية للشطرنج ممثلاً لدولة الإمارات.
وجاء تتويج الشارقة بلقب الدوري بعد مشوار مميز على مدار الجولات الثلاث، قدّم خلاله الفريق أداءً ثابتاً ومستوى فنياً عالياً، عزّز مكانته كقوة أولى في الشطرنج الإماراتي، ولم يقتصر التفوق على فئة الرجال فقط، إذ حقق النادي إنجازاً غير مسبوق بحصده ألقاب الدوري في جميع المراحل السنية: تحت 10 سنوات، تحت 14 سنة، وتحت 18 سنة، ليجمع بين كل ألقاب الموسم في إنجاز تاريخي.
وأعرب الشيخ الدكتور خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن فخره بهذا الموسم الاستثنائي، مؤكداً أن السيطرة على الألقاب في كل الفئات تجسّد نجاح استراتيجية النادي في اكتشاف وصقل المواهب، وتحقيق التوازن بين تطوير اللاعبين الصغار والمحافظة على قوة الفريق الأول.
وأضاف: هذه النجاحات تمثل مسؤولية مضاعفة على الجميع داخل النادي للحفاظ على هذا الإرث وتطويره، مشيراً إلى أن الهدف القادم هو رفع علم الإمارات في مونديال الأندية والبطولة العربية، مؤكداً أن العمل الجماعي بين الإدارة والأجهزة الفنية وأولياء الأمور شكّل أساس هذه الإنجازات.

