بايرن ميونيخ وكين.. مواصلة «القياسية المتتالية»

برلين (أ ف ب)



يأمل بايرن ميونيخ، وهدافه الدولي الإنجليزي هاري كين، في مواصلة سلسلة الانتصارات القياسية المتتالية، عندما يحلّ النادي البافاري ضيفاً على بوروسيا مونشنجلادباخ، السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

يضرب النادي البافاري بقيادة مدربه البلجيكي فنسان كومباني بقوة هذا الموسم، وفي مختلف المسابقات، محققاً 12 فوزاً متتالياً، آخرها برباعية نظيفة على ضيفه كلوب بروج البلجيكي في الجولة الثالثة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

حقق العلامة الكاملة في سبع مراحل من الدوري، مسجلاً 27 هدفاً، مقابل أربعة أهداف فقط استقبلت شباكه، وثلاثة انتصارات متتالية في دوري الأبطال، مسجلاً 12 هدفاً مقابل هدفين فقط دخلا مرماه، وواحد في الكأس السوبر المحلية، عندما تغلب على شتوتجارت 2-1، وآخر في الدور الأول لمسابقة الكأس المحلية على مضيفه فيهين من الدرجة الثالثة (3-2).

ويبرز كين بشكل لافت في صفوف النادي البافاري هذا الموسم بتسجيله 20 هدفاً في المباريات الـ12 حتى الآن: 12 في في الدوري، خمسة في دوري الأبطال، هدفان في الكأس المحلية وهدف في مسابقة الكأس السوبر.

وتجاوز كين إنجاز النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو في أفضل انطلاقة تهديفية في الموسم في أوج تألقهما.

ووصل ميسي إلى حاجز العشرين هدفاً في 17 مباراة في ثلاث مناسبات مختلفة مع برشلونة الإسباني، بينما احتاج رونالدو إلى 13 مباراة للقيام بذلك خلال موسم 2013-2014 مع ريال مدريد الإسباني.

ويتصدر نجم توتنهام السابق قائمة هدافي الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، كما رفع هدفه الأخير رصيده في المسابقة القارية العريقة إلى 45 هدفاً، فارتقى إلى المركز الثامن عشر في تاريخها، متقدما على الفرنسي أنطوان جريزمان والعاجي ديدييه دروجبا.

وليس هذا الإنجاز الوحيد الذي حققه كين هذا الموسم، ففي وقت سابق من هذا الشهر، أصبح قائد منتخب إنجلترا أسرع لاعب في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى (ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، إيطاليا، وإنجلترا) يسجل 100 هدف مع نادٍ واحد، وذلك في 104 مباريات فقط محطماً الرقم السابق الذي سجله كريستيانو رونالدو، والنرويجي إرلينج هالاند، واللذان احتاجا إلى 105 مباريات للوصول إلى حاجز المائة هدف.

ويسعى كين أيضاً إلى تحقيق إنجاز رائع آخر لم يحققه سوى لاعبين اثنين. سجّل مهاجم البايرن في ثماني مباريات متتالية، مقترباً من الرقم القياسي البالغ 12 مباراة متتالية والذي يتقاسمه رونالدو وهالاند.

وستتاح للاعب النرويجي فرصة لتعزيز سلسلة أهدافه الأحد عندما يواجه فريقه مانشستر سيتي مضيفه أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، فيما كان المهاجم الفرنسي لريال مدريد كيليان مبابي قريباً من الانضمام إلى تلك المجموعة النخبوية حيث سجل في 11 مباراة متتالية، قبل أن يعجز عن هز شباك يوفنتوس الإيطالي (1-0) في دوري الأبطال.

وقال كين «كان رونالدو وليونيل ميسي قدوتي في الصغر، كانا في أوج عطائهما وأنا في سن المراهقة، كلاهما كانا مصدر إلهام لي».

وأضاف «شرف كبير لي أن يكون لدي هذا الشغف والرغبة والإصرار والشعور بإثبات خطأ الآخرين وإثبات لنفسك أنك قادر على أن تكون الأفضل».

وتابع «أحاول استخدام لاعبين مختلفين لتحفيزي، أن تسجل أكثر من 900 هدف في مسيرتك هو سجل استثنائي، وأن تلعب حتى سن رونالدو هو أمر ملهم حقاً».

ولا يزال رونالدو وميسي في مستوى جيد رغم أنهما يبلغان سن 40 و38 عاماً توالياً، حيث يتألقان في الدوريين السعودي مع النصر، والأميركي مع إنتر ميامي، وهما مرشحان لخوض نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويخوض لايبزج الثاني بفارق خمس نقاط خلف النادي البافاري، اختباراً سهلاً أيضاً، عندما يحلّ ضيفاً على أوجسبورج الثالث عشر السبت، والأمر ذاته بالنسبة إلى شتوتجارت الثالث بفارق ست نقاط عندما يستضيف ماينز السادس عشر الأحد في ختام المرحلة.

ويطمح بوروسيا دورتموند الرابع إلى استعادة التوازن عقب خسارته أمام بايرن ميونيخ 1-2 في المرحلة الماضية، والتي كلفته التخلي عن المركز الثاني، عندما يستضيف كولن السادس السبت في مباراة لا تخلو من صعوبة.

ويدخل دورتموند المباراة بمعنويات عالية عقب فوزه الثمين على مضيفه كوبنهاجن 4-2 في الجولة الثالثة من المسابقة القارية العريقة.

ولا تختلف حال باير ليفركوزن الخامس ووصيف بطل الموسم الماضي عندما يستقبل فرايبورج العاشر في اختبار صعب الأحد.

ويخوض ليفركوزن المواجهة عقب خسارته المذلة أمام ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب 2-7 في دوري الأبطال.

وتفتتح المرحلة الجمعة بلقاء فيردر بريمن الثاني عشر مع أونيون برلين التاسع.

ويلعب السبت أيضاً أينتراخت فرانكفورت السابع، والذي سقط أمام ضيفه ليفربول الإنجليزي 1-5 في دوري الأبطال، مع سانت باولي الرابع عشر، وهامبورج الحادي عشر مع فولفسبورج الخامس عشر، وهوفنهايم الثامن مع هايدنهايم السابع عشر قبل الأخير.