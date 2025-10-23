تونس تخوض 3 وديات في «التوقف الدولي»



تونس (د ب أ)



يلتقي منتخب تونس لكرة القدم مع موريتانيا والأردن والبرازيل على التوالي، في فترة التوقف الدولي خلال نوفمبر.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن مواعيد المباريات، حيث يواجه «نسور قرطاج» موريتانيا والأردن 12 و14 نوفمبر على ملعب رادس بتونس.

ثم تواجه تونس البرازيل 18 نوفمبر على ملعب بيار موروا بليل شمال فرنسا.

وكان المنتخبان التقيا في 2022 على ملعب حديقة الأمراء في باريس، وفازت البرازيل 5 -1.

وتستعد تونس لخوض بطولة كأس العرب المقررة في قطر بين الأول من ديسمبر و18 من نفس الشهر، ثم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب في الفترة بين 21 ديسمبر و18 يناير.

وكانت تونس ضمنت أيضاً تأهلها إلى نهائيات كأس العالم 2026 بأميركا وكندا والمكسيك، للمرة السابعة في تاريخها.