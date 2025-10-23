الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الزيودي يفوز بعضوية الاتحاد الدولي للتايكواندو

الزيودي يفوز بعضوية الاتحاد الدولي للتايكواندو
23 أكتوبر 2025 15:57

 
الفجيرة (الاتحاد)
فاز الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد التايكواندو، بعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندو، للمرة الثانية على التوالي، بمجموع أصوات 93 صوتاً، وهو أعلى مجموع أصوات من أعضاء المكتب التنفيذي، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية التي اقيمت اليوم في مدينة ووشي الصينية على هامش بطولة العالم للتايكواندو، وقدّم الزيودي التهنئة إلى القيادة الرشيدة بدولة الإمارات، بمناسبة فوز الزيودي بالمنصب الجديد للسنوات الأربع المقبلة.
وأهدى الدكتور أحمد حمدان الزيودي الفوز إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وإلى سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، الرئيس الفخري لاتحاد التايكواندو، على دعم سموه المتواصل للرياضة عامة، والتايكواندو خاصة.
وقال الزيودي: «نبارك لدولة الإمارات ولوزارة الرياضة واللجنة الأولمبية هذا الفوز الذي يُتوّج حصيلة جهود كبيرة على امتداد السنوات الأخيرة، والتي استضافت خلالها إمارة الفجيرة بطولة الفجيرة الدولية للتايكواندو، وهي إحدى أقوى البطولات على مستوى العالم» وأكد الزيودي أن الفوز بهذا المنصب مسؤولية وطنية للارتقاء برياضة التايكواندو على مستوى العالم، موجهاً شكره لدول العالم التي صوتت لمصلحة دولة الإمارات.

