الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إستيفاو.. «فنان جديد» في «ستامفورد بريدج»!

إستيفاو.. «فنان جديد» في «ستامفورد بريدج»!
23 أكتوبر 2025 16:12

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
هالاند يكشف أسرار غزارته التهديفية
مدافع ليفربول يطالب الجماهير بالصبر على فيرتز


وسط أمطار لندن الغزيرة، خطف البرازيلي الشاب إستيفاو الأضواء في ليلة تاريخية لتشيلسي، الذي سحق أياكس 5-1 في دوري أبطال أوروبا، ورغم أن النتيجة كانت محسومة منذ الدقيقة 17، بعد طرد قائد الفريق الهولندي كينيث تايلور، فإن الجماهير رفضت مغادرة المدرجات، في انتظار «لمسة سحر» جديدة من اللاعب «18 عاماً»، وفي الدقيقة 83، حاول إستيفاو تسجيل هدف أسطوري عبر ركلة مزدوجة، كادت تهز الشباك وتكتب اسمه بحروف من ذهب في المباراة رقم 200 لتشيلسي في البطولة، ورغم أن الكرة مرت بجانب القائم، فإن الوجوه المبهورة والهتافات المتواصلة أكدت أن «البلوز» وجدوا أخيراً «فنانهم الجديد».
ومنذ ظهور الأسطورة جيانفرانكو زولا في 1999، مرّ على تشيلسي نجوم كبار مثل روبن، جو كول، وإيدن هازارد، لكن استيفاو يبدو مرشحاً حقيقياً للسير على خطاهم، وبغياب كول بالمر المصاب، وجد المدرب إنزو ماريسكا ضالته في الشاب البرازيلي الذي قال عنه بعد اللقاء «أنا محظوظ أن أكون مدربه، لأنه لاعب يجعل الجميع يستمتعون، هو متواضع، يعمل بجد، وتدعمه عائلة رائعة، إنه مميز بحق».
ولم يكتفِ إستيفاو بالعروض الفنية، بل سجل هدفه الأول في دوري الأبطال بعدما منحه إنزو فيرنانديز ركلة الجزاء الثانية في اللقاء، ليصبح أصغر هدّاف في تاريخ تشيلسي بالبطولة، بعد دقائق فقط من دخول الإسباني مارك جيو سجل النادي ذاته.
فيما أكدت أرقام المباراة تفوقه الكامل، حيث كان أكثر من سدد بـ(8 محاولات)، أكثر من صوب على المرمى (3)، وأكثر من مرّر عرضيات (10)، وأجبرت مهارته دفاع أياكس على ارتكاب الأخطاء، وحصل بنفسه على ركلة الجزاء الحاسمة.
بينما الجماهير التي كانت تهتف باسمه على أنغام أغنية «That's The Way I Like It»، وجدت فيه روحاً تشبه زولا وهازارد سابقاً، زميله جوريل هاتو قال بعد اللقاء: «لم أرَ مراهقاً مثله سوى لامين يامال»، وبين الثقة والتواضع، وبين المتعة والإبداع، يولد في ستامفورد بريدج نجم جديد يذكر الجميع بأن كرة القدم ليست فقط نتائج، بل فن ومتعة، واسم هذا الفنان، هو إستيفاو.

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
تشيلسي
أياكس
جامعة ستانفورد
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©