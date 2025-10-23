مبابي يُحّطم رقم أسطورة ريال مدريد في مباراة يوفنتوس!



عمرو عبيد (القاهرة)



حقق كيليان مبابي رقماً جديداً خلال مسيرته بدوري أبطال أوروبا، ليواصل نجم ريال مدريد تحطيم أرقام قياسية عديدة ومتنوعة، ورغم أنه لم يُسجّل في مباراته أمام يوفنتوس، التي فاز بها فريقه بهدف وحيد لزميله جود بيلينجهام، بعد فاصل «مهاري» من فينيسيوس جونيور، إلا أن المهاجم الفرنسي بلغ في تلك الليلة مشاركته «رقم 90» في «الشامبيونزليج»، ليتجاوز رقماً تاريخياً سبق أن سجّله «أسطورة الريال» الأسبق، راؤول جونزاليس.

وكان راؤول وصل إلى مباراته «الـ90» في دوري الأبطال، بعُمر 27 عاماً و114 يوماً، ليأتي مبابي في سن 26 عاماً و306 أيام، ليُحطّم ذلك الرقم القديم، ويلعب مباراته رقم 90 أمام «السيدة العجوز»، التي شهدت تسديده 5 كرات، منها 4 بين القائمين والعارضة، وإهداره فرصة تهديفية مؤكدة، ليخرج «كيليان» بتقييم متوسط في النهاية، مقارنة بكثير من زملائه، لكنه حصد رقماً قياسياً جديداً في النهاية.

مبابي بدأ مسيرته في دوري أبطال أوروبا، خلال موسم 2016-2017، قبل نحو 9 سنوات، حيث لعب بقميص موناكو في 9 مباريات آنذاك، شهدت تسجيله 6 أهداف، بمعدل 0.67 هدف كل مباراة، قبل أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، ويخوض 64 مباراة عبر 7 مواسم، بدأت في 2017-2018 وانتهت في 2023-2024، أحرز خلالها 42 هدفاً، بمعدل 0.66 هدف كل مباراة.

ومع رحيله إلى صفوف ريال مدريد، شارك مبابي في 17 مباراة جديدة بـ«الشامبيونزليج»، منها 14 في الموسم الماضي، و3 في النُسخة الحالية، وسجّل خلالها 12 هدفاً، بمعدل 0.7 هدف كل مباراة، ومن المعروف أن النجم الفرنسي يحتل المرتبة السادسة، في قائمة هدافي «الأبطال» التاريخية، برصيد 60 هدفاً، وقد يكون على موعد قريب مع تحطيم رقم آخر للأسطوري راؤول، الذي يحتل المركز الخامس في تلك القائمة، بـ71 هدفاً.