عمورة: منتخب الجزائر يستهدف لقب كأس أمم أفريقيا



القاهرة (د ب أ)



كشف نجم المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة ونادي فولفسبورج الألماني، عن الأهداف الكبرى التي يسعى إليها هو وزملاؤه في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.

أكد عمورة أن طموح «محاربي الصحراء» يتمثل في الذهاب بعيداً في البطولة القارية والمنافسة على اللقب الثالث في تاريخ الجزائر.

وقال عمورة في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) «الأمور تسير على أحسن ما يرام، والحمد لله الأجواء رائعة تسودها الجدية والرغبة الكبيرة في تقديم أفضل ما لدينا، نعرف أن كأس أمم أفريقيا 2025 ستكون بطولة قوية، ولذلك نستعد لها بكل تركيز».

وبخصوص مشاركته الثالثة له في البطولة القارية، اعتبر عمورة أن ارتداء قميص الجزائر شرف كبير، مشيراً إلى أن «هدفه الشخصي يتمثل في مساعدة المنتخب قدر الإمكان، سواء بالتسجيل أو بالتمرير، أو بالعمل الجماعي داخل الملعب، الأهم بالنسبة لي هو أن أبذل كل ما أملك من أجل الوطن».

ولدى سؤاله عن سر تألقه اللافت مع منتخب الجزائر مؤخراً في تصفيات البطولة القارية وتصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت تسجيله العديد من الأهداف، أكد نجم فولفسبورج «بالنسبة لتألقي في الفترة الأخيرة.. أعتقد أن السر يكمن في العمل الجاد، والثقة التي يمنحها لي المدرب وزملائي، عندما تشعر بالدعم وتعمل بجد، تأتي النتائج بشكل طبيعي».

وتطرّق عمورة للحديث عن المجموعة الخامسة الصعبة التي تنتظر بلاده في كأس أمم أفريقيا، والتي تضم منتخبات قوية مثل بوركينافاسو وغينيا الاستوائية والسودان، «نحترم الجميع، لكننا لا نخاف من أحد، نملك منتخباً متكاملاً ولاعبين مميزين، وسنثبت قيمتنا في الملعب».

واختتم نجم فولفسبورج حديثه موجها رسالة إلى الجماهير الجزائرية، معتبراً إياهم «مصدر قوتنا»، موضحاً «نعدكم أننا سنكافح في كل مباراة من أجل أن نفتخر جميعاً باسم الجزائر إن شاء الله».