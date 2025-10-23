الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

عمورة: منتخب الجزائر يستهدف لقب كأس أمم أفريقيا

عمورة: منتخب الجزائر يستهدف لقب كأس أمم أفريقيا
23 أكتوبر 2025 17:12

 
القاهرة (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدرب أوجسبورج يتصل بالاتحاد الألماني بعد «الإنذار الثالث»!
موسيالا يخوض أول «حصة جري» في ملعب تدريبات بايرن ميونيخ


كشف نجم المنتخب الجزائري محمد أمين عمورة ونادي فولفسبورج الألماني، عن الأهداف الكبرى التي يسعى إليها هو وزملاؤه في نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب.
أكد عمورة أن طموح «محاربي الصحراء» يتمثل في الذهاب بعيداً في البطولة القارية والمنافسة على اللقب الثالث في تاريخ الجزائر.
وقال عمورة في مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) «الأمور تسير على أحسن ما يرام، والحمد لله الأجواء رائعة تسودها الجدية والرغبة الكبيرة في تقديم أفضل ما لدينا، نعرف أن كأس أمم أفريقيا 2025 ستكون بطولة قوية، ولذلك نستعد لها بكل تركيز».
وبخصوص مشاركته الثالثة له في البطولة القارية، اعتبر عمورة أن ارتداء قميص الجزائر شرف كبير، مشيراً إلى أن «هدفه الشخصي يتمثل في مساعدة المنتخب قدر الإمكان، سواء بالتسجيل أو بالتمرير، أو بالعمل الجماعي داخل الملعب، الأهم بالنسبة لي هو أن أبذل كل ما أملك من أجل الوطن».
ولدى سؤاله عن سر تألقه اللافت مع منتخب الجزائر مؤخراً في تصفيات البطولة القارية وتصفيات كأس العالم 2026، والتي شهدت تسجيله العديد من الأهداف، أكد نجم فولفسبورج «بالنسبة لتألقي في الفترة الأخيرة.. أعتقد أن السر يكمن في العمل الجاد، والثقة التي يمنحها لي المدرب وزملائي، عندما تشعر بالدعم وتعمل بجد، تأتي النتائج بشكل طبيعي».
وتطرّق عمورة للحديث عن المجموعة الخامسة الصعبة التي تنتظر بلاده في كأس أمم أفريقيا، والتي تضم منتخبات قوية مثل بوركينافاسو وغينيا الاستوائية والسودان، «نحترم الجميع، لكننا لا نخاف من أحد، نملك منتخباً متكاملاً ولاعبين مميزين، وسنثبت قيمتنا في الملعب».
واختتم نجم فولفسبورج حديثه موجها رسالة إلى الجماهير الجزائرية، معتبراً إياهم «مصدر قوتنا»، موضحاً «نعدكم أننا سنكافح في كل مباراة من أجل أن نفتخر جميعاً باسم الجزائر إن شاء الله».

الجزائر
المغرب
كأس أمم أفريقيا
فولفسبورج
الدوري الألماني
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©