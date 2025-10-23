الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الوحش» يصيب المنتخبات بالرعب قبل «مونديال 2026»!

«الوحش» يصيب المنتخبات بالرعب قبل «مونديال 2026»!
23 أكتوبر 2025 17:20

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن


قبل أقل من عام على انطلاق كأس العالم 2026، تعود الأضواء لتُسلّط على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، أحد أبرز الملاعب الأميركية، لكن ليس بسبب فخامته أو سعته، بل بسبب سمعته السيئة في عالم كرة القدم الأميركية، حيث يُلقّب بـ«وحش العشب الصناعي»، فمنذ عام 2020، شهد الملعب سلسلة طويلة من الإصابات المروّعة؛ أكثر من 15 لاعباً في الدوري الأميركي تعرضوا لتمزق في الرباط الصليبي أو وتر أكيليس أثناء اللعب على أرضيته. 
ومن بين الضحايا نجوم كبار مثل نيك بوسا وآرون رودجرز وستيرلينج شيبرد وجيمس روبنسون، ما جعل اللاعبين والجماهير يعتبرونه «ملعب اللعنة» الذي ينهي المواسم الرياضية مبكراً، ورغم كل ذلك، تصرّ رابطة الدوري الأميركي على الدفاع عن نوعية العشب الصناعي المستخدم، إذ قالت من دون أبونتي، المسؤولة الإدارية لكرة القدم في الدوري «لا نرى اختلافاً كبيراً في معدلات الإصابات بين الملاعب ذات العشب الطبيعي وتلك التي تستخدم العشب الصناعي، سواء داخل أميركا أو خارجها».
لكن الفيفا لا تتفق مع هذا التبرير، بحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، حيث أعلن الاتحاد الدولي رسمياً أن جميع مباريات المونديال، بما فيها النهائي المنتظر على ميتلايف، ستُقام على عشب طبيعي، التزاماً بلوائح السلامة وجودة اللعب.
ومن المقرر أن يحتضن ميتلايف ثماني مباريات في كأس العالم 2026، ما قد يشكل فرصة حقيقية لـ«كسر اللعنة» التي لاحقت الملعب لسنوات، وسبق أن تم استبدال العشب الصناعي مؤقتاً بالعشب الطبيعي خلال نهائي كأس العالم للأندية عندما تُوّج تشيلسي بطلاً، لكن العشب اختفى سريعاً مع عودة موسم دوري كرة القدم الأميركي، والأنظار الآن تتجه إلى قرار «الفيفا» الحاسم، فهل يكون المونديال القادم سبباً في تحويل ميتلايف إلى ملعب بالعشب الطبيعي مدى الحياة، أم أن «لعنة الإصابات» ستظل تلاحق واحداً من أشهر الملاعب الأميركية؟.

 

كأس العالم
المونديال
أميركا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©