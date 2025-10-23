الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 3 نوفمبر

قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 3 نوفمبر
23 أكتوبر 2025 17:25

 
القاهرة (د ب أ)

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موعد إجراء مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026 .
وتقام القرعة يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.
وتقام قرعة كأس الكونفيدرالية، الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا (الساعة 11 صباحاً بتوقيت جرينيتش).
أما قرعة دوري أبطال أفريقيا، تقام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا (12 ظهراً بتوقيت جرينتش).
ويشهد هذا الأسبوع إقامة إياب دور الـ32 من البطولتين القاريتين لحسم هوية الـ16 نادياً المتأهلة إلى دور المجموعات في كلتا البطولتين.

 

