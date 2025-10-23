قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية 3 نوفمبر



القاهرة (د ب أ)



أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) موعد إجراء مراسم سحب قرعة دور المجموعات لبطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية لموسم 2025-2026 .

وتقام القرعة يوم الاثنين الموافق 3 نوفمبر، في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا.

وتقام قرعة كأس الكونفيدرالية، الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا (الساعة 11 صباحاً بتوقيت جرينيتش).

أما قرعة دوري أبطال أفريقيا، تقام الساعة الثانية ظهراً بالتوقيت المحلي لجنوب أفريقيا (12 ظهراً بتوقيت جرينتش).

ويشهد هذا الأسبوع إقامة إياب دور الـ32 من البطولتين القاريتين لحسم هوية الـ16 نادياً المتأهلة إلى دور المجموعات في كلتا البطولتين.