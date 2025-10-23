الكشف عن مسار «نسخة 2026» من سباق «تور دو فرانس»

باريس (أ ب)



كشف منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، النقاب عن مسار نسخة عام 2026، والذي سيشهد عودة إلى منطقة مونمارتر في باريس في نهاية السباق، كما يشمل المسار أيضاً نهايتين للمراحل في قمة جبل آلپ دويز الشهيرة.

واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع حي مونمارتر بالعاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف لمشاهدة المواجهة النهائية بين بطل تور دو فرانس أربع مرات، تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات ومنافسيه.

وجاء إدراج تلة مونمارتر وكنيسة القلب المقدس في مسار السباق، ليضيف إثارة جديدة ويحطم رتابة وملل المرحلة الختامية، التي جرت العادة أن تكون مجرد جولة شرفية قبل أن يصل السباق إلى نهايته بسباق سرعة حاسم بشارع الشانزليزيه، وقرر منظمو السباق تكرار التجربة الناجحة خلال نسخة العام المقبل، والتي ستنطلق من مدينة برشلونة الإسبانية، للمرة الأولى في تاريخ السباق.

وتنطلق النسخة الثالثة عشرة بعد المئة من أكبر سباقات الدراجات حول العالم في 4 يوليو بسباق عكس عقارب الساعة للفرق، وبعد انتهاء جولة السباق في إسبانيا وانتقاله إلى فرنسا، يخوض الدراجون مرحلة تسبق جبلي في الجولة الثالثة، التي ستنتهي في محطة لي زونجل للتزلج.

وتبلغ المسافة الإجمالية للسباق 3333 كم وسيمر بسلاسل الجبال الخمس في فرنسا وهي البرانس والماسييف سنترال وجورا وفوج والألب، ويتضمن مسار السباق ثماني مراحل جبلية، منها خمس نهايات على قمم الجبال.

ويطمح بوجاتشار في أن يصبح خامس دراج فقط يفوز بالسباق المرموق خمس مرات بعد البلجيكي إيدي ميركس والإسباني ميجيل إندورين والفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنار هينو. أما سباق السيدات، والذي يضم تسع مراحل وصعوداً لقمة جبل مون فينتو، فسينطلق من مدينة لوزان السويسرية في 1 أغسطس، وتبلغ مسافته الإجمالية 1175، وهي أطول مسافة منذ إحياء السباق في عام 2022.