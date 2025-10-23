الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الكشف عن مسار «نسخة 2026» من سباق «تور دو فرانس»

الكشف عن مسار «نسخة 2026» من سباق «تور دو فرانس»
23 أكتوبر 2025 17:30

باريس (أ ب)

أخبار ذات صلة
«الهجرة الدولية» تدعو لتقديم دعم عاجل للسودان
مبادرات رئيس الدولة تقود العالم نحو استئصال شلل الأطفال


كشف منظمو سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس)، النقاب عن مسار نسخة عام 2026، والذي سيشهد عودة إلى منطقة مونمارتر في باريس في نهاية السباق، كما يشمل المسار أيضاً نهايتين للمراحل في قمة جبل آلپ دويز الشهيرة.
واحتشد عشرات الآلاف من المشجعين في شوارع حي مونمارتر بالعاصمة الفرنسية باريس هذا الصيف لمشاهدة المواجهة النهائية بين بطل تور دو فرانس أربع مرات، تادي بوجاتشار دراج فريق الإمارات ومنافسيه.
وجاء إدراج تلة مونمارتر وكنيسة القلب المقدس في مسار السباق، ليضيف إثارة جديدة ويحطم رتابة وملل المرحلة الختامية، التي جرت العادة أن تكون مجرد جولة شرفية قبل أن يصل السباق إلى نهايته بسباق سرعة حاسم بشارع الشانزليزيه، وقرر منظمو السباق تكرار التجربة الناجحة خلال نسخة العام المقبل، والتي ستنطلق من مدينة برشلونة الإسبانية، للمرة الأولى في تاريخ السباق.
وتنطلق النسخة الثالثة عشرة بعد المئة من أكبر سباقات الدراجات حول العالم في 4 يوليو بسباق عكس عقارب الساعة للفرق، وبعد انتهاء جولة السباق في إسبانيا وانتقاله إلى فرنسا، يخوض الدراجون مرحلة تسبق جبلي في الجولة الثالثة، التي ستنتهي في محطة لي زونجل للتزلج.
وتبلغ المسافة الإجمالية للسباق 3333 كم وسيمر بسلاسل الجبال الخمس في فرنسا وهي البرانس والماسييف سنترال وجورا وفوج والألب، ويتضمن مسار السباق ثماني مراحل جبلية، منها خمس نهايات على قمم الجبال.
ويطمح بوجاتشار في أن يصبح خامس دراج فقط يفوز بالسباق المرموق خمس مرات بعد البلجيكي إيدي ميركس والإسباني ميجيل إندورين والفرنسيين جاك أنكيتيل وبرنار هينو. أما سباق السيدات، والذي يضم تسع مراحل وصعوداً لقمة جبل مون فينتو، فسينطلق من مدينة لوزان السويسرية في 1 أغسطس، وتبلغ مسافته الإجمالية 1175، وهي أطول مسافة منذ إحياء السباق في عام 2022.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
تادي بوجاتشار
فرنسا
سباق فرنسا للدراجات
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©