فان دايك: ليفربول لم يعقد «اجتماع أزمة»!



لندن (د ب أ)



أكد فيرجل فان دايك، قائد فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن الاجتماع الذي عُقد بين لاعبي الفريق يوم الاثنين الماضي لم يكن اجتماع أزمة، لكنه شعر بأنه كان عليه توجيه رسالة إلى الفريق.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن سلسلة من أربع هزائم تسببت متتالية إلى عقد الاجتماع الذي لم يكن مقرراً، وقد حقق الاجتماع أثره المطلوب، حيث تمكّن فريق المدرب أرني سلوت من تفادي معادلة رقم قياسي عمره 72 عاماً في عدد الخسائر، بفوز كبير ومقنع بنتيجة 5-1 على آينتراخت فرانكفورت في دوري أبطال أوروبا.

وقال فان دايك: «يوم الاثنين، كان الجميع يشعرون بالحزن، لأننا خسرنا أمام مانشستر يونايتد على أرضنا».

وأضاف: «كانت الأوضاع صعبة في تلك الظروف، لذلك اجتمعنا يوم الاثنين، لكن لم يكن اجتماع أزمة، لا أحد يريد أن يخسر أربع مباريات متتالية، ولكن كان هذا هو الوضع الذي واجهناه».

وأضاف: «بالطبع أجرينا أيضاً مراجعة دقيقة مع المدير الفني، ولكن كان لدينا أيضاً اجتماع منفصل كلاعبين، كنت أريد أن أقول بعض الأمور، هذا ليس شيئاً أفعله بعد كل مباراة، بعد اجتماعي كان الكل يشعر بالسعادة».