كناوف: ليفربول أعلى من آينتراخت فرانكفورت



برلين (د ب أ)



قال أنسجار كناوف، لاعب آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم، إن ليفربول «كان ببساطة في مستوى أعلى منا»، وذلك بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه 1 - 5 على أرضه في دوري أبطال أوروبا.

وقال كناوف عقب المباراة التي أقيمت الأربعاء: «في أول 30 دقيقة، طبقنا خطة اللعب الخاصة بنا، وصنعنا فرصاً هجومية، لذلك من المزعج أننا استقبلنا هدف التعادل من هجمة مرتدة بعد أن كانت لدينا فرصة جيدة».

وأضاف: «ليفربول لعب بشكل جيد في الشوط الثاني، ولم نتمكن من العودة للقاء، في النهاية، ليفربول كان في مستوى أعلى منا».

واستهل فرانكفورت حملته في دوري أبطال أوروبا بفوز كبير 5 -1 على جالطة سراي، ولكن منذ هذه المباراة وهوي يعاني، حيث خسر أمام أتلتيكو مدريد وليفربول - 5 .

وقال ماركوس كورشه، عضو مجلس إدارة النادي للشؤون الرياضية إن ليفربول «أحد أفضل الفرق في أوروبا»، وأن فرانكفورت يحتاج لـ «تعلم كيف يتعامل» مع الفرق الكبرى.

وأضاف: «يجب أن نكون أكثر جدية، وأن نسعى للدخول إلى المباراة بهدف إلحاق الأذى بالمنافس، الأمر ليس سهلاً - فلدينا فريق شاب ما زال أمامه الكثير ليتعلم».

ويتوقع أن تكون مباراة فرانكفورت المقبلة في البطولة صعبة أيضاً، حيث سيواجه فريق نابولي الإيطالي، ولكن نابولي يعاني أيضاً في دوري الأبطال، حيث خسر أمام مانشستر سيتي بهدفين نظيفين في الجولة الافتتاحية، وخسر أمام أيندهوفن 2 - 6، وقال دينو توبمولر، مدرب فرانكفورت: «نتعرض للكثير من الانتقادات، لكن علينا أن نتذكر من كان المنافس الذي كنا نواجهه، ما نحتاج إليه الآن هو استعادة شعور الفوز».