أروى علي تحطم «الرقم القياسي» في «الألعاب الآسيوية»

أحمد جمال (المنامة)

حطمت أروى علي عداءة منتخبنا الوطني الرقم القياسي لسباق 100 متر شابات، بزمن 11:84 ثانية، لتتأهل إلى نصف النهائي، كما تأهلت ليلى أحمد إلى نصف نهائي السباق نفسه، بزمن 11:99 ثانية، فيما حل عبدالعزيز عيد، في المركز السابع بالمسابقة «فئة الشباب» بزمن 11:47 ثانية.

وخاض وفدنا غمار 9 ألعاب ضمن النسخة الثالثة من دورة الألعاب الآسيوية للشباب التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة من 22 إلى 31 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 5000 رياضي ورياضية من 45 دولة، يتنافسون في 26 رياضة، موزعة على 253 سباقاً.

وفي منافسات كرة السلة 3x3 للشباب، فاز منتخبنا على نظيره التركماني 21-12 بعد عرض متميز وأداء منظم أغلب فترات المباراة، قبل أن يخسر مباراته الثانية أمام الصين تايبيه 18-11، فيما خسر منتخب كرة السلة 3x3 للشابات أمام كازاخستان والصين تايبيه 19-4 و21 - 3 على الترتيب.

وشارك ثلاثي منتخب الترايثلون في السرعة لفئة الفردي للشباب، حيث حقق ديسكتر بوتون المركز الأول عربياً وخليجياً بزمن 29:45 دقيقة، وجاء في المركز الرابع عشر ضمن جدول الترتيب العام، فيما حل ماتيو جرين في المركز التاسع عشر بزمن 30:28 دقيقة، وسجل علي الكعبي زمناً 32:27 دقيقة.

ويواجه منتخب كرة اليد للشباب يوم الجمعة نظيره الكويتي صاحب المركز الثاني بالمجموعة الثانية خلف إيران المتصدر بفارق الأهداف، حيث يخوض منتخبنا اللقاء، وفي رصيده نقطتان من مباراتين، بعد أن خسر الأولى أمام الصيني 40-25، وفاز في الثانية على كازاخستان 35-27، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعتين.

ويبدأ منتخب قفز الحواجز مشواره في الدورة بمنافسات الجولة الأولى لفئة الفرق، والتي يشارك فيها 46 فارساً من 12 دولة، ويمثل منتخبنا مبخوت الكربي، وعلياء المهيري، ومحمد الغرير، وصالح الكربي.

ويخوض علي مسهل منافسات الأدوار التمهيدية للملاكمة، حيث يواجه الباكستاني حسين جياد بمنافسة وزن 54 كيلو جراماً، فيما يواجه معاذ محمد منافسه الأوزبكي موروديللوف دييوربيك بمنافسات وزن 75 كيلو جراماً، كما يلاقي عصام خليل لاعب منتخب المواي تاي نظيره الصيني جو جونشيانج بمنافسات دور الـ16 لوزن 57 كيلو جراماً.

وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس المكتب التنفيذي، أن مشاركة الإمارات في دورة الألعاب الآسيوية للشباب «البحرين 2025»، تجسد رؤية قيادتنا الرشيدة في تمكين جيل رياضي واعد قادر على المنافسة والتميز في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.

وأوضح معاليه أن المشاركة تمثل محطة مهمة وأساسية لصقل المواهب الشابة وتعزيز روح الانتماء والتحدي لديهم، وترسيخ مكانة الإمارات في دعم الحركة الأولمبية الآسيوية، بما يعكس التزام الدولة الدائم بتطوير الرياضة والرياضيين في وطننا الغالي.

كما تقدم معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، على دعمه المتواصل ومتابعته المستمرة للرياضيين، وتوجيهاته الدائمة بتوفير كل ما من شأنه تعزيز مستوى الحركة الأولمبية في الإمارات والارتقاء بها إلى أفضل المراتب.

وأعرب معاليه عن ثقته الكبيرة في مستوى الرياضيين المشاركين وقدرتهم على المنافسة والصعود إلى منصات التتويج في مختلف الرياضات التي يخوضها الوفد، مؤكداً أن هذه المشاركة تمنحهم تجربة متميزة تثري مسيرتهم، وتُكسبهم خبرات ميدانية قيّمة إلى جانب أقرانهم من جميع دول القارة الآسيوية.

وأشار معاليه إلى أن دورة الألعاب الآسيوية الثالثة للشباب تمثل فرصة كبيرة لجميع الرياضيين الذين يحملون راية الدولة في المستقبل القريب ضمن المحافل الرياضية الكبرى، مثل دورات الألعاب الأولمبية الصيفية والألعاب الآسيوية، وغيرها من البطولات المهمة، التي تتطلب إعداداً تدريجياً لبناء شخصية الرياضي وصقل خبراته عملياً، من خلال المشاركة والتنافس في جميع الأحداث المخصصة للفئات العمرية.

اختتم معاليه بالتأكيد على الدور الحيوي لبرنامج المدارس الوطنية للمواهب الرياضية، الذي يُشكل رافداً رئيساً للمنتخبات الوطنية في مختلف الرياضات، إذ يسهم في اكتشاف ورعاية العناصر الموهوبة من طلاب المدارس في سن مبكرة، والعمل على تطوير مهاراتهم للوصول بهم إلى مرحلة النخبة وتمثيل دولة الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

وأكد اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الفروسية والسباق، اكتمال الاستعدادات للمشاركة في مسابقتي القدرة والتحمل وقفز الحواجز بدورة الألعاب الآسيوية، من خلال البطولات المحلية والدولية لفرسان الإمارات، والنتائج المميزة المحققة لكافة الفئات، والتي عكست التطور الكبير في القدرات التنافسية لفرسان وفارسات الدولة، تتويجاً للدعم والاهتمام والرعاية من القيادة الرشيدة للرياضة والرياضيين في المجالات كافة.

وأضاف الريسي أن دورة الألعاب الآسيوية، تسهم في تنمية القدرات وتعزيز الخبرات للجيل الحالي من رياضيي الإمارات، واكتساب الخبرات، من خلال الاحتكاك مع المشاركين من 45 دولة على مستوى القارة، مشيراً إلى رياضة الفروسية لها إرثها الكبير في الدولة، من خلال الاهتمام المتعاظم الذي تحظى به، بما يتماشى مع التطلعات الوطنية بالمشاركة في الفعاليات الدولية، لاسيما أن إضافة منافسات القدرة للنسخة الثالثة سيضفي المزيد من الإثارة على المنافسة بين المشاركين من دول القارة.

وأعرب رئيس الاتحاد عن أمنياته بالتوفيق لفرسان الإمارات في منافسات القدرة وقفز الحواجز في دورة الألعاب الآسيوية الثالثة، بالثقة الكبيرة في قدرتهم على تمثيل الدولة بأفضل صورة، وتحقيق نتائج مميزة وإيجابية، لرفع علم الإمارات في منصات التتويج، على غرار المشاركات الناجحة والمشرفة بالبطولات الخارجية في رياضة الفروسية.