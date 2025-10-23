الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
نجوم «يو إف سي 321» يشاركون بجلسة تدريب مفتوحة في «ياس مول»

نجوم «يو إف سي 321» يشاركون بجلسة تدريب مفتوحة في «ياس مول»
23 أكتوبر 2025 18:49

 
أبوظبي (الاتحاد)

شارك مجموعة من أبرز نجوم «يو إف سي» اليوم في جلسة تدريب مفتوحة في ياس مول بجزيرة ياس في أبوظبي، حيث استعرضوا قوتهم البدنية ومهاراتهم العالية أمام جمهور غفير، قبيل انطلاق بطولة «يو إف سي 321: أسبينال ضد جان» يوم السبت في «الاتحاد أرينا»، وذلك ضمن فعاليات «أسبوع أبوظبي للتحدي».
وحظي الجمهور بلمحة عن المواجهات التي تنتظرهم في نزالات البطولة، حيث قدم بطل الوزن الثقيل توم أسبينال عرضاً استثنائياً لسرعته ولكماته القوية الدقيقة في إطار استعداداته للدفاع عن لقبه للمرة الأولى في مسيرته.
وعلى الجانب الآخر، استعرض منافسه سيريل جان، البطل المؤقت السابق، حركاته السريعة ومهاراته الفنية العالية في الكيك بوكسينج وضرباته القوية.
وقال النجم البريطاني أسبينال: «سيريل رياضي بارع ويتمتع بموهبة مميزة، وحافظ على تصنيف متقدم لسنوات عديدة، وهو إنجاز يصعب تحقيقه، لقد كان بطلاً مؤقتاً من قبل، وخاض نزالين على اللقب العالمي بلا منازع، وأنا أحمل له تقديراً كبيراً، وأتعامل بجدية فائقة مع هذا النزال القوي».
وإلى جانب المواجهة الرئيسة، تتوجه الأنظار إلى النزال بين البرازيليتين فيرنا جانديروبا وماكنزي ديرن، على لقب وزن القشة الشاغر، في أول نزال على أحد ألقاب «يو إف سي» للسيدات يُقام في منطقة الشرق الأوسط. وقبيل ليلة النزال يوم السبت، استعرضت جانديروبا حركاتها الخاطفة في المصارعة، فيما حازت حركات الإخضاع لديرن على إعجاب الجمهور.
وأشارت جانديروبا إلى أهمية هذه المواجهة المرتقبة، حيث قالت: «متحمسة جداً للنزال على اللقب، وهو تتويج لمسيرتي الرياضية، خاصة وأنه أول نزال على لقب للسيدات هنا في المنطقة، فهذا يجعل الأمر مميزاً للغاية».
ويتصاعد الحماس في «يو إف سي 321» بحضور عمر نور محمدوف، أحد أبرز المنافسين في فئة وزن البانتام وصاحب السجل الخالي من الهزائم، والذي يواجه ماريو باوتيستا أملاً في الاقتراب خطوة من اللقب، كما يطمح النمساوي ألكسندر راكيتش لإلحاق الهزيمة الأولى بمنافسه عزمات مورزاكانوف، أما في فئة الوزن الثقيل، يخوض ألكسندر فولكوف مواجهة قوية مع جايلتون ألميدا، فيما يلتقي النجم الصاعد عزت مقسوم مع ميتش رابوسو في فئة وزن الذبابة، ويعود إكرام أليسكروف إلى الحلبة مجدداً لمواجهة الكوري الجنوبي جون يونج بارك في فئة الوزن المتوسط.
وتسجل البطولة مشاركة اثنين من الأبطال العرب، حيث يلتقي الفلسطيني عبد الكريم السلوادي مع النجم البرازيلي الصاعد ماتيوس كاميلو في فئة الوزن الخفيف؛ كما يستعد المصري حمدي عبدالوهاب لمواصلة مسيرته أول رياضي مصري يشارك في بطولات «يو إف سي» عندما يواجه كريس بارنيت في فئة الوزن الثقيل.
وتشهد بطولة «يو إف سي 321» إقامة 12 نزالاً تجمع نخبة المواهب العالمية، مرسخةً مكانة أبوظبي كمركز عالمي رائد لرياضات النزال.

