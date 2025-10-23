موسيالا يخوض أول «حصة جري» في ملعب تدريبات بايرن ميونيخ



نيقوسيا (أ ف ب)



خاض لاعب الوسط الدولي الألماني جمال موسيالا أول حصة جري على ملعب تمارين فريقه بايرن ميونيخ، بعد تعرضه لإصابة قوية في كأس العالم للأندية في يوليو الماضي، وفق ما أعلن النادي البافاري.

وتعرض اللاعب البالغ 22 عاماً لخلع في الكاحل وكسر في عظم الساق قبل نحو ثلاثة أشهر ونصف، خلال احتكاك مع حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، الإيطالي جانلويجي دوناروما ضمن الدور ربع النهائي.

واعتبر موسيالا أن خوضه أول حصة جري على ملعب التدريب في زيبنر شتراسه، إلى جانب بعض التمارين التنسيقية مع مدرب اللياقة البدنية «إنجازاً كبيراً».

قال اللاعب الموهوب «قبل بضعة أسابيع، أول قفزة، ثم أول مرة على جهاز المشي، والآن على أرض الملعب. أعتقد أن كل أسبوع يمثل خطوة جديدة إلى الأمام».

شرح اللاعب الرقم 10 برنامج عودته «الآن يتعلق الأمر بالتعود على الجري، وبناء السرعة، ثم يبدأ العمل بالكرة: المراوغة، التمرير، التسديد».

ورغم أن نجم البايرن لديه أهداف واضحة، إلا أنه لا يريد التسرع «الأمر يتم خطوة بخطوة، لا نريد استعجال أي شيء، عندما أعود، أريد أن أكون بنسبة 100%، وعلى مستوى جيد، لهذا السبب نأخذ وقتنا».

أضاف أن الأصدقاء والمشجعين، إلى جانب العائلة، كانوا أفضل دعم له خلال فترة الانتظار الطويلة للعودة إلى الملعب.

وخلال تمارينه الفردية، زاره زميله الكندي ألفونسو ديفيز الذي يتعافى حالياً من إصابة في الرباط الصليبي «فونزي دعمني، الفريق، المشجعون، نرى أننا جميعاً عائلة كبيرة، هذا الدعم يساعد بالتأكيد».

وسبق أن غاب موسيالا، أحد أهم ركائز البايرن والمنتخب الألماني، عن نهاية الموسم الماضي بسبب تمزق عضلي في فخذه الأيسر تعرض له في بداية شهر أبريل خلال مباراة أمام أوجسبورج في الدوري.