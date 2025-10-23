فيكاريو: توتنهام يحتاج إلى جهد كبير لبلوغ دورالـ16 في «الشامبيونزليج»



وناكو (د ب أ)



قال الإيطالي جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى توتنهام الإنجليزي، إن التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا ضمن أفضل ثماني فرق في الترتيب، سيكون صعباً وسيحتاج إلى مجهود كبير بعد تعادل فريقه سلبياً مع موناكو الفرنسي بالجولة الثالثة بمرحلة الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن توتنهام بدأ مشواره في دوري الأبطال بفوز صعب على فياريال الإسباني 1- صفر، لكنه تعادل في المباراتين الثانية والثالثة أمام بودو جليمت النرويجي وموناكو الفرنسي على الترتيب، ليحتل المركز الخامس عشر في الترتيب.

وسيحل فريق المدرب توماس فرانك ضيفاً على باريس سان جيرمان الفرنسي، حامل اللقب، الشهر المقبل، فيما يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني في يناير المقبل، ويحتاج توتنهام إلى أربعة انتصارات من آخر خمس مباريات بمرحلة الدوري من أجل حجز مقعد مباشر إلى دور الستة عشر من المسابقة.

وقال فيكاريو: «سيكون ذلك الخيار الأمثل، بالطبع سنحاول فعل ذلك».

وأضاف: «ثمانية فرق من أصل 36 لا تصل إلى نسبة 25% من الفرق، لذلك سوف تكون هناك حاجة لجهد كبير منا لتحقيق ذلك».

وأوضح فيكاريو: «سنحاول لكن الشيء الأهم هو أن نظل نقاتل من أجل المنافسة في دوري الأبطال».

وحينما سئل الحارس الإيطالي عن معاناة توتنهام في التأقلم على البطولة الأوروبية بعد تصدياته في مواجهة موناكو، أجاب: «الأمر يعتمد على نظرتك للأمور، لا أرى الأمور من هذا المنظور».