الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«جزلة» تعانق ناموس الحقايق في «صباحية» الظفرة للهجن

«جزلة» تعانق ناموس الحقايق في «صباحية» الظفرة للهجن
23 أكتوبر 2025 19:07

 
دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن يدشن فعالياته بمنافسات الحقايق
100 شوط في مهرجان الظفرة الثالث لسباقات الهجن


انطلقت اليوم النسخة الثالثة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن وشهدت الفترة الصباحية إقامة 24 شوطاً لفئة الحقايق، لمسافة 3 كلم، وأسفرت نتائج السباق عن فوز «جزلة» لمالكها نايف حمد سيف بن نعيف العامري بأول الأشواط بتوقيت قدره 4:23:28 دقيقة، وتصدر «الدرع» لمبارك محمد بن علي الجديلي، بزمن قدره 4:21:02 دقيقة.
وفي الشوط الثالث، كان الموعد مع «اختبار» لبدر عبيد بن سعد الجنيبي، بزمن وقدره 4:25:20 دقيقة، وطارت «حضور» لعبدالله سلطان بن سالم المثيمني بلقب الشوط الرابع، بزمن قدره 4:22:76 دقيقة، وكسب «مهيب» لأحمد محمد بن سعيد العفاري الشوط الخامس، بتوقيت قدره 4:21:30 دقيقة، وفازت «حطين» لحمد شطيط بن سالم الوهيبي، بالشوط السادس، بتوقيت قدره 4:20:37 دقيقة، ونالت «مرضية» لسعد محمد بن حمد المري، ناموس الشوط السابع، بتوقيت قدره 4:20:09 دقيقة، وحلّق «شاهين» لعوض علي بن عبدالله البلوشي، بزمن قدره 4:19:35 دقيقة، وذهبت صدارة الشوط التاسع إلى «الشايبة» لمحمد حمد بن كردوس العامري، بتوقيت قدره 4:26:72 دقيقة، وفي عاشر الأشواط كان الموعد مع «ارتياد» ليعقوب سعيد بن محمد الفزاري بزمن قدره 4:25:53 دقيقة.
وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الرابع والعشرين، عن فوز «فواز» لنايف صلاح بن مصلح السهلي، و«اليافل» لإبراهيم سالم بن سيف الدرعي، و«مياسة» لأحمد خميس بن عبدالله المرر، و«وضاح» لناصر عبدالله بن غصاب الهاجري، و«وسام» لمحمد سلطان بن علي الهاشمي و«دجر» لسويدان عبدالله عبيد بن سويدان العامري، و«ترف» لحمد سعيد محمد بالكيلة العامري، و«وفاء» لعبدالله علي بن راشد الجابر المري، و«الوسمي» لسعيد عامر بن سالم المغيري «أفضل توقيت»، و«دمعة» لمسفر نصار خنافر الجنيبي، و«الشامخ» لأحمد خميس بن عبدالله المرر، و«التماس» لعلي سعيد بن بطي الدرعي، و«زاهي» لمحمد سالم بن علي الدرعي.
 

مهرجان الظفرة للهجن
الحقايق
اتحاد الهجن
سباقات الهجن
اتحاد سباقات الهجن
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©