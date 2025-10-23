«جزلة» تعانق ناموس الحقايق في «صباحية» الظفرة للهجن



دبي (الاتحاد)



انطلقت اليوم النسخة الثالثة من مهرجان الظفرة لسباقات الهجن وشهدت الفترة الصباحية إقامة 24 شوطاً لفئة الحقايق، لمسافة 3 كلم، وأسفرت نتائج السباق عن فوز «جزلة» لمالكها نايف حمد سيف بن نعيف العامري بأول الأشواط بتوقيت قدره 4:23:28 دقيقة، وتصدر «الدرع» لمبارك محمد بن علي الجديلي، بزمن قدره 4:21:02 دقيقة.

وفي الشوط الثالث، كان الموعد مع «اختبار» لبدر عبيد بن سعد الجنيبي، بزمن وقدره 4:25:20 دقيقة، وطارت «حضور» لعبدالله سلطان بن سالم المثيمني بلقب الشوط الرابع، بزمن قدره 4:22:76 دقيقة، وكسب «مهيب» لأحمد محمد بن سعيد العفاري الشوط الخامس، بتوقيت قدره 4:21:30 دقيقة، وفازت «حطين» لحمد شطيط بن سالم الوهيبي، بالشوط السادس، بتوقيت قدره 4:20:37 دقيقة، ونالت «مرضية» لسعد محمد بن حمد المري، ناموس الشوط السابع، بتوقيت قدره 4:20:09 دقيقة، وحلّق «شاهين» لعوض علي بن عبدالله البلوشي، بزمن قدره 4:19:35 دقيقة، وذهبت صدارة الشوط التاسع إلى «الشايبة» لمحمد حمد بن كردوس العامري، بتوقيت قدره 4:26:72 دقيقة، وفي عاشر الأشواط كان الموعد مع «ارتياد» ليعقوب سعيد بن محمد الفزاري بزمن قدره 4:25:53 دقيقة.

وأسفرت الأشواط من الحادي عشر وحتى الرابع والعشرين، عن فوز «فواز» لنايف صلاح بن مصلح السهلي، و«اليافل» لإبراهيم سالم بن سيف الدرعي، و«مياسة» لأحمد خميس بن عبدالله المرر، و«وضاح» لناصر عبدالله بن غصاب الهاجري، و«وسام» لمحمد سلطان بن علي الهاشمي و«دجر» لسويدان عبدالله عبيد بن سويدان العامري، و«ترف» لحمد سعيد محمد بالكيلة العامري، و«وفاء» لعبدالله علي بن راشد الجابر المري، و«الوسمي» لسعيد عامر بن سالم المغيري «أفضل توقيت»، و«دمعة» لمسفر نصار خنافر الجنيبي، و«الشامخ» لأحمد خميس بن عبدالله المرر، و«التماس» لعلي سعيد بن بطي الدرعي، و«زاهي» لمحمد سالم بن علي الدرعي.

