الإمارات تتألق في افتتاح بطولة آسيا والمحيط الهادئ للجولف



دبي (الاتحاد)



تألق أحمد سكيك وسام مولان لاعبا منتخبنا الوطني للجولف، في انطلاق النسخة السادسة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، بمشاركة 120 من أبرز لاعبي الجولف في المنطقة والعالم، ضمن واحدة من أعرق بطولات الجولف للهواة على مستوى العالم، والتي تستمر إلى 26 أكتوبر الجاري.

وشهدت الجولة الافتتاحية التي أقيمت الخميس، تقديم مولان، البالغ «22 عاماً»، مشاركته الأولى في البطولة عرضاً متميزاً بالتواجد في المركز الرابع، بعد أن سجل خمس ضربات بإجمالي 67 ضربة.

وجاء هذا الأداء المتميز ثمرة استعدادات مكثفة خاضها لاعبو المنتخب خلال الأسابيع السبعة الماضية، حيث تدرب الفريق على ملعب المجلس ثلاث مرات أسبوعياً استعداداً للبطولة التي تُقام في الإمارات للمرة الثانية في تاريخها.

وأكد مولان أن لاعبي المنتخب يشاركون هذا العام بهدف المنافسة على اللقب وليس لمجرد التواجد بين نخبة الهواة في المنطقة، قائلاً: «أنا واثق أن أحدنا قادر على الفوز، خاصة أننا نعرف هذا الملعب جيداً، نريد أن نثبت أننا قادرون على تقديم أداء قوي، ولسنا هنا فقط من أجل التأهل إلى الأدوار الحاسمة».

من جانبه، أنهى أحمد سكيك، الذي يشارك في البطولة للمرة السابعة في مسيرته، الجولة الأولى بمجموع 68 ضربة (أربع ضربات تحت المعدّل)، ليحتل المركز التالي مباشرة لزميله مولان.

وقال سكيك بعد نهاية اليوم الأول: «كنت سعيداً للغاية بأدائي، ولعبت بشكل ممتاز طوال الجولة، إلا أن الضربة المزدوجة في الحفرة الأخيرة أزعجتني قليلًا، استعجلت بعض الشيء، لكنها تجربة أتعلم منها، وسأقبل بنتيجة أربع ضربات تحت المعدل، وإن كنت أتمنى نهاية أفضل للجولة».

وشهد اليوم لحظة بارزة، حين افتتح محمد سكيك، شقيق أحمد، البطولة رسمياً بضربة الانطلاق الأولى أمام جماهير غفيرة عند الحفرة الأولى، وأنهى جولته بمجموع 73 ضربة (ضربة واحدة فوق المعدل) في أول مشاركة له بالبطولة.

وأكمل لاعبو المنتخب نتائجهم في الجولة الأولى، حيث أنهى رايان أحمد الجولة بمجموع 72 ضربة، بينما سجّل جوناثان سيلفراج 74 ضربة وراشد العمادي 84 ضربة.

وتصدر الجولة الافتتاحية كلٌّ من التايلندي فيفا لاوباكدي، والأسترالي بيلي داولينج، والفيتنامي كانه هانغ لي، بعد أن أنهوا اليوم الأول بمجموع ست ضربات تحت المعدّل (66 ضربة لكل منهم).

وخلال اليوم الأول من البطولة، تم الإعلان عن استضافة نيوزيلندا للنسخة السابعة عشرة من بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة، والتي تُقام على ملعب ساوث كورس في تي أراي لينكس بمدينة توماراتا من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2026.

وجاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي عُقد في نادي الإمارات للجولف بحضور فريد ريدلي، رئيس نادي أوجوستا الوطني للجولف وبطولة الماسترز، ومارك داربون، الرئيس التنفيذي لمؤسسة R&A، وتيمور حسن، رئيس اتحاد آسيا والمحيط الهادئ للجولف.