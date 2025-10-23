«تقلبات و«مفارقات» في «أبطال أوروبا» بعد 3 جولات!



عمرو عبيد (القاهرة)



بعد مرور 3 جولات من مرحلة الدوري بـ«الشامبيونزليج»، وعبر مُشاركة 18 فريقاً في البطولة بنظامها الجديد خلال النسختين، الماضية والحالية، لم يتغيّر وضع بعضها كثيراً، بينما انقلبت أحوال بعضهم الآخر تماماً، في الموسم الجديد، وبين التقلبات والمفارقات، تظهر ملامح مختلفة للفرق بعد نفس العدد من الجولات بالنُسخة الحالية.

ولا يوجد مثال أبرز من «حامل اللقب»، باريس سان جيرمان، صاحب صدارة ترتيب المرحلة الحالية، بـ«العلامة الكاملة»، في حين أن رصيده كان يبلغ 4 نقاط بعد ثلاث جولات من الموسم الماضي، وضعته آنذاك في المركز الـ19، الذي كان يعني تحوله إلى لعب الدور الفاصل، مقابل تأهله مُباشرة في الوضع الحالي إلى دور الـ16، «نظرياً».

والطريف أن الأمر نفسه ينطبق على «الوصيف الحالي»، بايرن ميونيخ، الذي يأتي بعد «الأمراء» بفارق عدد الأهداف المسجلة، بينما كان متراجعاً حتى المركز الـ23 في الموسم السابق، بفوز وحيد وخسارتين، أما إنتر ميلان «الثالث» حالياً، فكان ضمن «الـ8 الكبار» أيضاً قبل عام من الآن، لكن رصيده كان 7 نقاط منحته المركز السابع.

ورغم أن الفارق لم يكن كبيراً، بين حصاد أرسنال بعد 3 جولات خلال الموسمين، حيث يملك حالياً 9 نقاط بـ«علامة كاملة» هو الآخر، مقابل 7 نقاط في 2024-2025، إلا أنه يحتل المركز الرابع حالياً، في قائمة «توب 8»، بينما كان «تاسعاً» في المرة السابقة، بعيداً عن مقاعد التأهل المُباشر، وهو ما يختلف تماماً مع وضع موناكو، الذي يبدو مُهدداً بالإقصاء المبكر من البطولة، برصيد نقطتين في المركز الـ27، مقابل وجوده ضمن «المربع الذهبي» في العام السابق، برصيد 7 نقاط.

ريال مدريد صحّح انطلاقته في الموسم الجديد، بحصد 3 انتصارات متتالية، أهدته المرتبة الخامسة، مقابل 6 نقاط من فوزين وخسارة في 2024-2025، ليحتل آنذاك المرتبة الـ12، ضمن فرق المرحلة الفاصلة، وهو ما حدث بالفعل لـ«الملكي» في ختام «الدوري»، وهو ما تكرر مع بوروسيا دورتموند، الذي تحسّن وضعه في بداية البطولة الحالية، بوجوده في المركز السادس، بـ7 نقاط، مقابل 6 في الموسم الماضي، وظهر وقتها بعد 3 مباريات في المركز الـ11.

أما مانشستر سيتي، فقد حافظ على مقعده ضمن «الـ8 الكبار» بعد 3 جولات في المرتين، لكنه يحتل حالياً المركز السابع، مقابل الثالث في العام الماضي، علماً بأنه جمع 7 نقاط في كل مرة، وهو ما ينطبق إلى حد كبير مع برشلونة، الذي حصد 6 نقاط في 2024-2025 وكذلك 2025-2026، ليبقى حالياً في المرتبة التاسعة، مقابل العاشرة سابقاً.

وعن أبرز الفرق التي شهدت تقلبات كبيرة أيضاً في أوضاعها عبر النُسختين، بعد تلك الجولات، فإن باير ليفركوزن الذي كان «سادساً» في البطولة السابقة بـ7 نقاط، تراجع إلى المركز الـ30 حالياً، ليبدو حتى الآن خارج البطولة، بعد حصده نقطتين فقط، ولم يضف بنفيكا أي نقطة إلى رصيده الحالي مقارنة بـ6 نقاط في الموسم السابق، مقارناً وضعه بين المركزين الـ35 والـ13، كما يظهر يوفنتوس ضمن قائمة «المودعين» للبطولة حتى الآن، برصيد نقطتين في المركز الـ25، مقارنة بـ6 نقاط وضعته في الترتيب الرابع عشر سابقاً.

ويتذكر الجميع أن ليفربول بدأ النُسخة الماضية بأفضل صورة، بـ«العلامة الكاملة» التي منحته «وصافة الترتيب»، لكنه يتراجع حالياً إلى المركز العاشر، بـ6 نقاط، وبدا أتالانتا «حالة استثنائية»، لأنه بقي بالمركز الـ17 في المرتين بعد 3 جولات، رغم جمعه 4 نقاط مؤخراً مقابل 5 في السابق، بينما حقق أتلتيكو مدريد نفس الرصيد في النُسختين، 3 نقاط، صعدت به إلى المركز الـ19 مقابل الـ27 سابقاً، ويُعد أيندهوفن أحد أكبر «الحالات المتقلبة»، إذ قفز إلى المركز الـ16 في النُسخة الجارية، بـ4 نقاط، في حين أنه كان خارج البطولة في الموسم الماضي، محتلاً المرتبة الـ28 برصيد نقطتين.