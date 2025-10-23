السعودية تستضيف دورة الماسترز للتنس



باريس (أ ف ب)



أعلنت رابطة محترفي التنس «أيه تي بي» إنشاء دورة جديدة من فئة الماسترز الألف نقطة، تقام سنوياً في السعودية ابتداء من عام 2028 على أقرب تقدير.

وستُلعب الدورة الجديدة على ملاعب صلبة «في بداية الموسم» في مدينة لم يُعلن عنها بعد، وتستمر لمدة «أسبوع واحد»، وفق ما قاله رئيس الرابطة الإيطالي أندريا جاودنتسي خلال مؤتمر صحفي في باريس.

وتُعد هذه الخطوة المنتظرة منذ فترة طويلة، أوّل توسّع في فئة دورات الماسترز للرجال منذ عام 1990.

وستنضم الدورة السعودية إلى الدورات التسع الحالية في هذه الفئة، والتي تقام في إنديان ويلز، ميامي، مونتي كارلو، مدريد، روما، تورونتو - مونتريال، سينسيناتي، شنغهاي وباريس.

وصف جاودنتسي هذا التوسّع إلى عشر دورات بأنه «لحظة فخر لنا ونتيجة لمسار استغرق سنوات من العمل».

ويأتي إدراج دورة جديدة في روزنامة التنس، في ختام موسم شهد شكاوى من بعض اللاعبين بشأن الوتيرة المرهقة لجولاتهم التي تمتد من يناير إلى نوفمبر.

خلافا لغالبية نظيراتها، لن تكون الدورة السعودية الجديدة حدثاً إلزامياً.

وقالت رابطة «أيه تي بي» في بيان، إن الدورة ستُطلق كجزء من صفقة مع شركة للاستثمارات الرياضي، وهي شركة مرتبطة بصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ولم يُكشف عن المبلغ الذي استثمرته شركة سرج لتأمين تنظيم دورة جديدة.

وقال بندر بن مقرن، رئيس مجلس إدارة شركة سرج للاستثمار الرياضي «تمثل استضافة بطولة ماسترز 1000 نقطة في السعودية خطوة مهمة لتطوير رياضة التنس في المنطقة، كما تؤكد الشراكة التزامنا المشترك بالتعاون مع رابطة محترفي التنس لتنمية وتعزيز اللعبة على الصعيد الدولي».

تابع «يجسّد هذا الإعلان الدور المتنامي للمملكة كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية العالمية، كما يسهم في تعزيز طموحاتنا لدعم الرياضيين وتوفير تجربة متميزة للمشجعين والمهتمين بهذه الرياضة خلال السنوات القادمة. نعتز بقيادة هذه الجهود والتعاون مع شركائنا، ونتطلع لتنظيم بطولة سيكون لها أثر إيجابي مستدام على رياضة التنس».

عززت المملكة العربية السعودية حضورها في الرياضة العالمية، خاصة التنس، في السنوات الماضية، واستضافت نهائيات رابطة اللاعبات المحترفات «دبليو تي أيه» في الرياض عام 2024.

وربط صندوق الاستثمارات العامة اسمه بتصنيفات اتحاد لاعبي التنس المحترفين وأقام شراكات مع العديد من دورات ماسترز الألف نقطة، مثل إنديان ويلز وميامي ومدريد.

وتُقام نهائيات الجيل الجديد لرابطة محترفي التنس في جدة منذ 2023.