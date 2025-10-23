الإمارات تحصد «الميدالية الأولى» في «الألعاب الآسيوية للشباب»

المنامة (الاتحاد)



أهدى اتحاد ألعاب القوى، الإمارات الميدالية الأولى، في تاريخ مشاركتنا بدورات الألعاب الآسيوية للشباب، خلال «النسخة الثالثة»، المقامة حالياً في ضيافة مملكة البحرين، بعدما نجح محمد عادل العلي في حصد «البرونزية» بمسابقة رمي المطرقة بمسافة 62.03 متر.

وتُوج الصيني وانج زي بالمركز الأول بمسافة 68.22 متر، فيما فاز الأوزبكي نوسيروف بالميدالية الفضية والمركز الثاني بمسافة 67.85 متر.

ولم يسبق للإمارات حصد أي ميداليات في المشاركتين السابقتين بالنسخة الأولى عام 2009 في سنغافورة، والنسخة الثانية في نانجينج بالصين عام 2014، ليصبح الرامي محمد عادل العلي أول رياضي يحصل على ميدالية للدولة في المحفل القاري الكبير.

من جانبه، أهدى اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، الإنجاز التاريخي إلى القيادة الرشيدة التي وفرت كل سبل الدعم والرعاية للرياضة والرياضيين في الدولة، وإلى شعب الإمارات الذي يقف دائماً خلف أبنائه في مختلف الميادين.

وقال: «فوز محمد عادل العلي بالميدالية البرونزية المطرقة يمثل لحظة فخر كبيرة، إذ تُعد أول ميدالية في تاريخ مشاركات الإمارات بدورات الألعاب الآسيوية للشباب، وهو إنجاز يترجم ثمار العمل المتواصل وجهود الاتحاد في إعداد جيل واعد من أبطال ألعاب القوى القادرين على تمثيل الوطن بأفضل صورة».

وأضاف: «الميدالية نقطة انطلاق نحو المزيد من النجاحات في المحافل القارية والدولية، ودافعاً قوياً لمواصلة الاستثمار في المواهب الشابة، وتطوير برامج التدريب والاحتكاك الخارجي لرفع مستوى لاعبينا، ونشكر وزارة الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية على الدعم المستمر، ونثمن جهود الأجهزة الفنية والإدارية، وكل من أسهم في هذا الإنجاز الذي يسجل باسم رياضة الإمارات».