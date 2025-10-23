مدرب أوجسبورج يتصل بالاتحاد الألماني بعد «الإنذار الثالث»!



ميونيخ (د ب أ)



بعد حصوله على ثلاث بطاقات صفراء في سبع مباريات فقط ببطولة الدوري الألماني (البوندسليجا)، تواصل ساندرو فاجنر، مدرب أوجسبورج، مع الاتحاد الألماني لكرة القدم لطلب توضيحات بشأن هذه القضية.

وبدا فاجنر منزعجاً بشكل خاص من الإنذار الأخير الذي حصل عليه خلال تعادل فريقه 1-1 مع كولون، يوم السبت الماضي، حيث نال بطاقة صفراء بسبب شكواه.

وأصبح فاجنر على بعد بطاقة صفراء واحدة من الإيقاف.

وقال: «كل من يعرفني يدرك أنني أحب فهم الأمور بكل تعقيداتها، لم أستطع القيام بذلك في هذه الحالة».

وأضاف: «لهذا السبب تحدثت بالفعل مع شخص أو اثنين في الاتحاد الألماني لكرة القدم عبر الهاتف، والآن أصبحت على دراية أكبر».

ولم يتطرق فاجنر إلى تفاصيل المحادثات، لكنه أضاف في ضوء الإنذار الذي تلقاه في لقاء كولون: «يمكن للجميع أن يحكموا بأنفسهم ما إذا كانت بطاقة صفراء أم لا؟.

وتقام المباراة القادمة لفريق أوجسبورج السبت ضد لايبزج، حيث يخوض الفريق المباراة بدون قائده جيفري جويليو الذي يعاني من مشاكل في الركبة.