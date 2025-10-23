ميسي يواصل كتابة التاريخ حتى «الأربعين»!



معتز الشامي (أبوظبي)



أعلن نادي إنتر ميامي الأميركي رسمياً تجديد عقد نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي حتى عام 2028، ليواصل قائد «التانجو» مسيرته المبهرة في الملاعب الأميركية، ويقود فريقه إلى مرحلة جديدة، مع افتتاح ملعبه الجديد العام المقبل.

وكان عقد ميسي السابق ينتهي بنهاية عام 2025، لكن إدارة النادي بقيادة خورخي ماس نجحت في التوصل إلى اتفاق جديد مع النجم البالغ «38 عاماً، بعد مفاوضات امتدت لأشهر.

وأكدت وسائل إعلام أميركية، أن العقد الجديد يمتد لثلاث سنوات إضافية، ليضمن بقاء ميسي في صفوف الفريق، حتى بعد بلوغه الأربعين من عمره، وجاء إعلان التجديد بطريقة رمزية، إذ نشر النادي مقطع فيديو يظهر ميسي وهو يوقع العقد في موقع بناء الملعب الجديد «Miami Freedom Park»، مرفقا بعبارة: «He's home» – أي «لقد عاد إلى بيته»، و الإعلان تزامن مع استعداد الفريق لخوض الدور الأول من تصفيات الدوري الأميركي أمام ناشفيل يوم الجمعة.

ومنذ انضمامه إلى ميامي في يوليو 2023، بعد رحيله عن باريس سان جيرمان، أحدث ميسي ثورة داخل النادي والدوري الأميركي بأكمله. فقد سجل حتى الآن 71 هدفاً، وقدم 37 تمريرة حاسمة في 82 مباراة بجميع المسابقات، كما قاد الفريق إلى الفوز ببطولة كأس الدوريات في موسمه الأول، وتُوّج بجائزة أفضل لاعب في الدوري الأميركي لعام 2024، بعدما أحرز 21 هدفًا في 22 مباراة.

وفي الموسم الحالي، واصل ميسي أداءه الاستثنائي بتسجيل 37 هدفاً و19 تمريرة حاسمة في 43 مباراة، ليقود إنتر ميامي إلى المركز الثالث في المنطقة الشرقية، وضمان التأهل للأدوار الإقصائية، كما بات المرشح الأبرز للفوز بلقب أفضل لاعب في الدوري الأميركي للعام الثاني توالياً، وهو إنجاز غير مسبوق في تاريخ المسابقة.

ورغم اقتراب زملائه القدامى في برشلونة، سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، من الاعتزال نهاية الموسم، إلا أن ميسي سيقود الفريق إلى «حقبة جديدة» كما وصفها المراقبون، بينما أكدت مصادر أن الأسطورة الأرجنتينية سيظل محور المشروع الرياضي للنادي في السنوات المقبلة.

ويرى محللون أن بقاء ميسي حتى 2028 لا يمثل مكسباً رياضياً فقط، بل أيضاً تسويقاً هائلاً للنادي والدوري الأميركي، خاصة مع افتتاح الملعب الجديد العام القادم، الذي يُتوقع أن يحمل اسم ميسي في بعض مرافقه تكريما لتأثيره الكبير.

بهذا العقد، يضمن إنتر ميامي استمرار أسطورته الأكبر لثلاث سنوات إضافية، ويمنح جماهيره الأمل في مزيد من الألقاب واللحظات التاريخية بقيادة أفضل لاعب في العالم عبر العصور.