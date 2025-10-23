الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
100 متسابق في تحدي باها أبوظبي بـ«تلال سويحان»

100 متسابق في تحدي باها أبوظبي بـ«تلال سويحان»
24 أكتوبر 2025 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق غداً السبت، في تلال سويحان بمنطقة العين، منافسات الجولة الأولى والافتتاحية من الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع منظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية.
ويشهد افتتاح الموسم مشاركة نحو 100 متسابق من 31 دولة، بينهم أكثر من 25 سائقاً إماراتياً، في حدث يجمع نخبة من المحترفين والهواة في أجواء حماسية مفعمة بروح التحدي والمغامرة بين تلال سويحان، التي تُعد من أبرز الوجهات الصحراوية في دولة الإمارات لعشاق القيادة على الكثبان الرملية. وتمتاز تلالها الرملية الذهبية بارتفاعاتها المتنوعة، مما يجعلها بيئة مثالية لتنظيم منافسات التحمل والسباقات الصحراوية.
وتتضمن الجولة الافتتاحية 62 درّاجة نارية، و8 درّاجات رباعية (كوادز)، و8 سيارات، و22 مركبة من فئة الباجي، ضمن مسار رملي صحراوي يزيد طوله على 100 كيلومتر عبر 5 لفات، يمتد وسط الكثبان الرملية الناعمة في صحراء العين، مقدماً تجربة فريدة تجمع بين المهارة والسرعة والتحمل.
ويشارك في التحدي متسابقون من مختلف أنحاء العالم، من الإمارات، والسعودية، وقطر، وعمان، والكويت، والبحرين، وبريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، والبرتغال، وجنوب أفريقيا، وأستراليا، والولايات المتحدة، والهند، وروسيا، والصين، واليابان، ولبنان، والأردن، وكندا، وأوزبكستان، وسويسرا، وبولندا، والبرازيل، وغيرها من الدول.
وأكد طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، أهمية عودة منافسات الموسم الثالث لتحدي باها أبوظبي، قائلاً: «مرة أخرى يجمع تحدي باها أبوظبي بين المحترفين والهواة في أجواء تنافسية ممتعة وآمنة، وفق أعلى معايير السلامة في الجولة الافتتاحية من الموسم الثالث».
وأشار الهاشمي إلى أن التحدي سيشهد تنافساً قوياً على ألقاب الموسم، التي يتم تحديدها بناءً على مجموع النقاط عبر الجولات الأربع، حيث سيتم تتويج الأبطال في ختام الجولة الرابعة، مؤكداً أن المشاركة الواسعة من مختلف الجنسيات دليل على نجاح الحدث في ترسيخ مكانته كأحد أبرز الفعاليات الرياضية في المنطقة.
وأضاف: «من خلال تنظيم هذا النوع من الفعاليات، نؤكد التزام مجلس أبوظبي الرياضي بتطوير مهارات السائقين المحليين وتحفيزهم على المشاركة في البطولات الدولية الكبرى داخل الدولة وخارجها. كما يسعدنا استمرار التعاون المثمر مع منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، شريكنا الاستراتيجي في هذا المشروع، ونتطلع إلى موسم جديد مليء بالإثارة والنجاح».
وتعمل اللجنة المنظمة لتحدي باها أبوظبي على مضاعفة جهودها لتطوير المواهب المحلية في رياضة المحركات، إذ تهدف النسخة الثالثة من البطولة -من خلال إقامة أربع جولات داخل إمارة أبوظبي- إلى إتاحة الفرصة للمبتدئين للتنافس مع السائقين المحترفين والمخضرمين على مستوى المنطقة والعالم، ما يسهم في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية لرياضات الصحراء.

