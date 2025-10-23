مدافع ليفربول يطالب الجماهير بالصبر على فيرتز



لندن (د ب أ)



أكد أندي روبرتسون، مدافع فريق ليفربول، أن زميله الألماني في الفريق فلوريان فيرتز، والذي انضم للفريق هذا الصيف مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار)، لا يجب الحكم على مستواه من خلال الأرقام فقط.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي الألماني تعرض لانتقادات عديدة، بسبب عدم تقديمه الأداء الذي حصل من خلاله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني مع ليفركوزن في عمر 21 عاماً، حينما تُوج الفريق بلقب الدوري موسم 2023-2024 بدون هزيمة، والذي صنع اسمه واحداً من المواهب اللامعة في أوروبا.

وواجه فيرتز صعوبة في التأقلم مع تقديم نفسه لاعباً في تشكيل المدرب الهولندي أرني سلوت، لكنه يبقى أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي برصيد 29 فرصة، و26 فرصة من اللعب المفتوح، ونسبة صناعة متوقعة وصلت إلى 0.3.

وقال روبرتسون: «أعتقد أنه لاعب ذو موهبة عالية وممتازة، وأعتقد أنه نضج كثيراً في المباريات خاصة في الشوط الثاني».

وأضاف: «اللاعبون من حوله يساعدونه كثيراً، وكان كورتيس جونز رائعاً، وأعتقد أن اللاعبين الثلاثة في وسط الملعب سيساعدونا مجدداً للاستحواذ على الكرة».

وتابع: «فلوريان كان رائعاً منذ انضمامه للفريق، الأشخاص يركزون على عدد الأهداف والأهداف المصنوعة، لكن في الوقت نفسه لكي أكون منصفاً فقد صنع الكثير من الفرص لنا».

وأوضح روبرتسون: «بعض الفرص التي صنعها أمام فرانكفورت انتهت بتمريرة حاسمة، أتمنى أن يستفيد من ذلك الأداء».