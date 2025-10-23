الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مدافع ليفربول يطالب الجماهير بالصبر على فيرتز

مدافع ليفربول يطالب الجماهير بالصبر على فيرتز
23 أكتوبر 2025 21:58

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هالاند يكشف أسرار غزارته التهديفية
«تقلبات و«مفارقات» في «أبطال أوروبا» بعد 3 جولات!


أكد أندي روبرتسون، مدافع فريق ليفربول، أن زميله الألماني في الفريق فلوريان فيرتز، والذي انضم للفريق هذا الصيف مقابل 100 مليون جنيه إسترليني (134 مليون دولار)، لا يجب الحكم على مستواه من خلال الأرقام فقط.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن اللاعب الدولي الألماني تعرض لانتقادات عديدة، بسبب عدم تقديمه الأداء الذي حصل من خلاله على جائزة أفضل لاعب في الدوري الألماني مع ليفركوزن في عمر 21 عاماً، حينما تُوج الفريق بلقب الدوري موسم 2023-2024 بدون هزيمة، والذي صنع اسمه واحداً من المواهب اللامعة في أوروبا.
وواجه فيرتز صعوبة في التأقلم مع تقديم نفسه لاعباً في تشكيل المدرب الهولندي أرني سلوت، لكنه يبقى أكثر اللاعبين صناعة للفرص في الدوري الإنجليزي برصيد 29 فرصة، و26 فرصة من اللعب المفتوح، ونسبة صناعة متوقعة وصلت إلى 0.3.
وقال روبرتسون: «أعتقد أنه لاعب ذو موهبة عالية وممتازة، وأعتقد أنه نضج كثيراً في المباريات خاصة في الشوط الثاني».
وأضاف: «اللاعبون من حوله يساعدونه كثيراً، وكان كورتيس جونز رائعاً، وأعتقد أن اللاعبين الثلاثة في وسط الملعب سيساعدونا مجدداً للاستحواذ على الكرة».
وتابع: «فلوريان كان رائعاً منذ انضمامه للفريق، الأشخاص يركزون على عدد الأهداف والأهداف المصنوعة، لكن في الوقت نفسه لكي أكون منصفاً فقد صنع الكثير من الفرص لنا».
وأوضح روبرتسون: «بعض الفرص التي صنعها أمام فرانكفورت انتهت بتمريرة حاسمة، أتمنى أن يستفيد من ذلك الأداء».

دوري أبطال أوروبا
الشامبيونزليج
ليفربول
آينتراخت فرانكفورت
فلوريان فيرتز
باير ليفركوزن
أندي روبرتسون
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©