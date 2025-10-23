لاعب ميلان يواصل الغياب أمام بيزا



روما (د ب أ)



يتواصل غياب المهاجم الإنجليزي روبن لوفتوس تشيك لاعب ميلان عن مباراة فريقه الجمعة ضد بيزا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وذلك بسبب عدم تعافيه من إصابة عضلية لحقت به في وقت سابق.

ويتصدر ميلان جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 16 نقطة منفرداً، لكنه يعاني من أزمة على مستوى الإصابات التي لا تزال تلاحق الفريق مع دخوله الجولة الثامنة من المسابقة.

ويعد الفرنسي كريستوفر نكونكو هو الوحيد الذي تمكن من العودة إلى قائمة ميلان، بعدما كان قد غاب عن المباراة الماضية ضد فيورنتينا التي فاز فيها الفريق 2 -1.

وكان من المأمول أن يصبح لوفتوس تشيك جاهزاً للمشاركة، لكن وبحسب شبكة «سكاي سبورتس-إيطاليا»، فإن الإنجليزي الدولي، ليس جاهزاً بشكل كامل، ولن يكون حتى على مقاعد البدلاء.

وينضم لاعب إيفرتون السابق، إلى قائمة الغائبين بسبب الإصابة، والتي تضم الأمريكي كريستيان بوليسيتش والفرنسي أدريان رابيو، والإكوادوري بيرفس إستوبينان، والسويسري أردون جاشاري.

وعلى عكس مباراة فيورنتينا الماضية فإنه من المتوقع أن يعول المدرب ماسيميليانو أليجري على المكسيكي سانتياجو خيمينيز والبرتغالي رافائيل لياو، وقد يجري المدرب تغييراً آخر، بمشاركة البلجيكي كوني دي وينتر بشكل أساسي للمرة الأولى في الدفاع، على حساب الإنجليزي فيكايو توموري.