ميسي: أشعر بسعادة كبيرة للبقاء مع إنتر ميامي

ميامي (أ ف ب)



قال النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي «38 عاماً» بطل العالم 2022، بعد تمديد عقده مع نادي إنتر ميامي الأميركي لكرة القدم حتى 2028، «أشعر بسعادة كبيرة لبقائي هنا والاستمرار في هذا المشروع، إلى جانبه كونه حلماً، أصبح واقعاً جميلاً، اللعب في هذا الملعب، في ميامي فريدوم بارك».

وأضاف «منذ وصولي إلى ميامي، وأنا أشعر بسعادة بالغة، لذا أنا فعلاً مسرور لمواصلة المشوار هنا».

وكان عقد ميسي، المتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم ثماني مرات، ينتهي في ختام موسم الدوري الأميركي 2025-2026.

يضمن عقده استمراره في المنافسات الرسمية حتى كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وبعدها بفترة طويلة.

وقال الإنجليزي ديفيد بيكهام الشريك المالك للنادي، إن قرار ميسي بالتمديد يعكس «التزامه بالمدينة، بالنادي وباللعبة».

وتابع «لا يزال بالحماس عينه الذي كان عليه دائماً، وما زال يريد الفوز، وبصفتنا ملّاك النادي، فإن وجود لاعب يحب اللعبة بهذا القدر، وقد قدّم الكثير للعبة في هذا البلد، وألهم جيلاً جديداً من المواهب الشابة كما فعل، يجعلنا نشعر بأننا محظوظون للغاية».

وانتقل ميسي، نجم برشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي السابق، إلى إنتر ميامي في 2023.

في برشلونة، فاز بلقب الدوري الإسباني 10 مرات، وحمل لقب دوري أبطال أوروبا في أربع مناسبات.

في عام 2022 قاد المنتخب الأرجنتيني إلى التتويج بلقب كأس العالم وأعرب عن رغبته بالحفاظ على اللقب في 2026.

بقميص منتخب بلاده، سجل ميسي 114 هدفاً، كما توّج بلقب بطولة كوبا أميركا عامي 2021 و2024.

ويُمكن لميسي المشاركة في كأس العالم خلال النسخة المقبلة للمرة السادسة، محققاً رقماً قياسياً جديداً، علما أنه قد يعادله غريمه اللدود البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويبتعد الأرجنتيني بثلاثة أهداف فقط عن الرقم القياسي بعدد الأهداف في المونديال، المسجّل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه (16 هدفاً).

وحجزت الأرجنتين مقعدها بسهولة في نهائيات النسخة المقبلة حيث أنهت تصفيات أميركا الجنوبية بالصدارة بفارق تسع نقاط عن أقرب ملاحقيها.

واختتم ميسي التصفيات أفضل هداف برصيد ثمانية أهداف، بينها ثنائية في ما قد تكون آخر مباراة تنافسية له على أرضه ضد فنزويلا قبل أسبوعين.

اختير أيضاً أفضل لاعب في الدوري الأميركي لكرة القدم لموسم 2024 على الرغم من إقصاء إنتر ميامي من الأدوار النهائية (بلاي أوف)، وأصبح هذا العام أسرع لاعب يصل إلى 50 هدفاً في الدوري.

هذا الموسم، قاد ميسي فريقه للعودة إلى الأدوار النهائية بعد احتلاله المركز الثالث في القسم الشرقي، واختتم الموسم المنتظم بـ29 هدفاً في 28 مباراة، ليحصد جائزة الحذاء الذهبي في الدوري.