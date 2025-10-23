أستون فيلا يسقط في الدوري الأوروبي



ديفينتر (رويترز)



تقدم أستون فيلا مبكراً، لكنه خسر 2-1 أمام جو أهيد إيجلز، بعدما أهدر إيميليانو بوينديا فرصة التعادل من ركلة جزاء في الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتأخر جو أهيد بهدف في الدقيقة الرابعة، عندما أبعد حارس مرماه جاري دي بوسر تمريرة عرضية من جادون سانشو، لكن الكرة سقطت بسهولة أمام إيفان جيساند الذي وضعها في الشباك مسجلاً هدفه الأول مع فيلا.

وسجل الفريق الهولندي هدفاً ضد مجريات اللعب عن طريق ماتيس سوراي، قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول، بعد أن أهدر فيلا عدة فرص لزيادة تقدمه، ثم وضع ماتس دييل أصحاب الأرض في المقدمة في الدقيقة 61.

وأهدر بوينديا ركلة جزاء في الدقيقة 79 عندما علت تسديدته العارضة، ليتجمد رصيد فيلا عند ست نقاط بعد فوزه على بولونيا وفينوورد، بينما وصل جو أهيد إلى النقطة السادسة، بعدما حقق انتصاره الثاني توالياً.