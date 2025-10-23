الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
فيورنتينا يحافظ على الصدارة في «كونفرنس ليج»

فيورنتينا يحافظ على الصدارة في «كونفرنس ليج»
23 أكتوبر 2025 23:29

 
فيينا (أ ف ب)

حافظ فيورنتينا الإيطالي على صدارة مسابقة «كونفرنس ليج» لكرة القدم، بعد فوزه على مضيفه رابيد فيينا النمسوي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعة الموحدّة.
وافتتح كير ندور التسجيل بعد تسع دقائق، بعد متابعته كرة تصدى لها الحارس نيكلاس هيدل، قبل أن يضيف المخضرم البوسني إدين دجيكو الثاني بتسديدة قريبة، إثر عرضية من نيكولو فورتيني (48).
وأكّد البديل الإيسلندي ألبرت جودمونسون الفوز بالثالث بعد هجمة مرتدة وتسديدة قوية داخل المنطقة (89).
واستعاد فريق المدرب ستيفانو بيولي توازنه من البوابة القارية، مجدداً، إذ كان «الفيولا» فشل في تحقيق أي فوز خلال أربع مباريات قبل انطلاق مشواره في «كونفرنس ليج»، بتعادلين وهزيمتين، ثم خسر مباراتين إضافيتين منذ فوزه القاري الأول على سيجما أولوموتس التشيكي.
وكان بيولي قال في مؤتمر صحفي قبل المباراة «الانتقادات الموجهة إليّ مشروعة، لكني لا أعتقد أنه من الصواب البحث عن أسباب أخرى غير طريقة لعبنا، في كل مرة نخسر فيها، يُقال إن غرفة الملابس مفككة، وهذا غير صحيح».
وأضاف «بدأنا دور المجموعات بشكل جيد، والقيام بعمل جيد هنا يعني أننا نتقدم في الترتيب، أما الدوري فإن قصته مختلفة، لكن في الوقت الحالي، كونفرنس ليج هي ما يهم».

فيورنتينا
رابيد فيينا
إيطاليا
ستيفانو بيولي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©