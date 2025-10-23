الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

براجا وليون.. «العلامة الكاملة»

براجا وليون.. «العلامة الكاملة»
23 أكتوبر 2025 23:31

 
برلين (د ب أ)

حافظ سبورتنج براجا البرتغالي وأولمبيك ليون الفرنسي على انطلاقتهما المثالية في مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حققا انتصارهما الثالث على التوالي.
وتغلب سبورتنج براجا 2 - صفر على ضيفه ريد ستار الصربي، فيما انتصر ليون بالنتيجة ذاتها على ضيفه بازل السويسري، في الجولة الثالثة بمرحلة الدوري للمسابقة القارية. وعلى ملعب (بلدية دي براجا)، افتتح فران نافارو التسجيل للفريق البرتغالي في الدقيقة 22، فيما أضاف الإيفواري ماريو دورجيليس الهدف الثاني في الدقيقة 72.
وارتفع رصيد براجا، الذي حافظ على العلامة الكاملة حتى الآن، إلى 9 نقاط، فيما توقف رصيد ريد ستار عند نقطة واحدة.
وعلى ملعب (الأضواء) بمدينة ليون الفرنسية، تقدم الفريق المضيف مبكراً عن طريق كورينتين توليسو في الدقيقة الثالثة، بينما تكفل أفونسو موريرا بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 90.
ورفع ليون رصيده إلى 9 نقاط ليتقاسم الصدارة مع براجا، بعدما تساويا في عدد النقاط والأهداف، بينما توقف رصيد بازل عند ثلاث نقاط.
وأسفرت باقي المباريات التي أقيمت في ذات اليوم بنفس الجولة عن فوز بران النرويجي على ضيفه رينجرز الأسكتلندي 3 - صفر، وبولونيا الإيطالي على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 2 - 1، وفناربخشه التركي على ضيفه شتوتجارت الألماني 1 - صفر. كما شهدت هذه الجولة أيضاً فوز وجو أهيد إيجلز الهولندي على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي 2 - 1، وفرينسفاروش المجري على مضيفه سالزبورج النمساوي 3 - 2، في حين تعادل جينك البلجيكي من دون أهداف مع ضيفه ريال بيتيس الإسباني.

الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
سبورتنج براجا
ليون
