الجمعة 24 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هالاند يكشف أسرار غزارته التهديفية

هالاند يكشف أسرار غزارته التهديفية
23 أكتوبر 2025 23:35

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
مدافع ليفربول يطالب الجماهير بالصبر على فيرتز
«تقلبات و«مفارقات» في «أبطال أوروبا» بعد 3 جولات!


قال النرويجي إيرلنج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، إن المرونة الجيدة والحليب الطبيعي، ولحم البقر، هي أسرار نجوميته وأهدافه العديدة في الفترة الماضية.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن المهاجم النرويجي الدولي سجل 24 هدفاً في 14 مباراة لفريقه وللمنتخب هذا الموسم حتى الآن، كما أنه سجل أهدافاً في آخر 12 مباراة.
ونشر المهاجم البالغ من العمر 25 عاماً، في أول مقطع فيديو عبر قناته الجديدة على موقع «يوتيوب»، بعض العوامل المساعدة لتألقه ونجاحه الكبيرين.
وفي فيديو مدته 27 دقيقة كشف هالاند عن يومه العادي بدءاً من إفطاره في الصباح إلى جلسة العلاج الطبيعي، ثم تدريباته مع مانشستر سيتي ووجبة العشاء.
وقال هالاند: «أتمتع بمرونة جيدة في منطقتي الفخذ والورك، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لي، لأنه كيف تسجل هذه الأهداف؟».
وأضاف: «يجب أن تتمتع بقدرة جيدة على الحركة أو المرونة لتسجيل تلك الأهداف الرائعة، هذا مهم للغاية».
وتهدف تلك القناة، وهي منفصلة عن فريق مانشستر سيتي، إلى إلقاء الضوء على تدريبات هالاند وأسلوب حياته واهتماماته بعيداً عن كرة القدم.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي
إيرلينج هالاند
آخر الأخبار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
علوم الدار
رئيس الدولة يُصدر قراراً بإعادة تشكيل «مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة»
23 أكتوبر 2025
قوات إسرائيلية تمنع مرور فلسطينيين وناشطين بالضفة الغربية (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: إسرائيل ستفقد الدعم الأميركي حال ضمت الضفة الغربية
اليوم 01:14
الرئيس الروسي خلال تعليقه على العقوبات الجديدة (رويترز)
الأخبار العالمية
بوتين: مستعدون لمواصلة الحوار مع واشنطن
اليوم 01:14
أفراد أمن نيجيريون في أحد ميادين العاصمة أبوجا (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أفريقيا تشهد 50 نزاعاً مسلحاً
اليوم 01:14
تصاعد الدخان بعد غارات إسرائيلية على لبنان (رويترز)
الأخبار العالمية
لبنان: ملتزمون بوقف الأعمال العسكرية بالجنوب
اليوم 01:14
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©