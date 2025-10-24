السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الجودو» يعتمد مشاركة 6 لاعبين في دورة التضامن الإسلامي

«الجودو» يعتمد مشاركة 6 لاعبين في دورة التضامن الإسلامي
24 أكتوبر 2025 09:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة تستضيف البطل الأولمبي بن بوداود
«جودو الإمارات» يشارك بـ 6 لاعبين في «آسيوية البحرين»

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 5 لاعبين ولاعبة واحدة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية السادسة لعام 2025، والتي تقام بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، فيما تقام منافسات بطولة الجودو ضمن فعاليات تلك الدورة الكبرى في يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن الوفد الرياضي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية المشارك في الدورة.
وضمت القائمة المختارة اللاعبين، نارمند بيان الذي يشارك في منافسات (وزن 66 كجم)، ومحمد يزبيك (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي وعمر معروف في (وزن تحت81 كجم)، وظفار كوسوف (وزن تحت 100 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي في (وزن تحت 52 كجم) .
من ناحية أخرى، يواصل منتخبنا الأول تدريباته حالياً على فترتين، خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في إيطاليا بمشاركة المنتخبات الإيطالية للجودو والذي يستمر حتى موعد السفر للرياض.
وتشهد منافسات الجودو، خلال الدورة مشاركة 167 لاعباً ولاعبة من أبرز نجوم الجودو عبر 32 دولة من بينها 9 دول عربية إسلامية في مقدمتهم دولة الإمارات، البحرين، قطر، مصر، المغرب، لبنان، فلسطين، جيبوتي والسعودية مستضيفه الدورة.
وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، عقب اتصاله بالدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام، وأمين الصندوق العام للاتحاد الدولي للجودو، جهود اللجنة الأولمبية الوطنية واهتمامها بكافه المناشط الرياضية الأولمبية والذي يمثل دعماً لرياضة الإمارات التي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة..
وأكد رئيس الاتحاد أن كافة الترتيبات في أروقة الاتحاد تسير في تناغم تام نحو المشاركة الإيجابية، وكما خطط لها للمساهمة في إنجاح دورة التضامن الإسلامي.

منتخب الجودو
دورة التضامن الإسلامي
محمد بن ثعلوب
آخر الأخبار
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©