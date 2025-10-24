«الجودو» يعتمد مشاركة 6 لاعبين في دورة التضامن الإسلامي

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الجودو، برئاسة محمد بن ثعلوب الدرعي، مشاركة 5 لاعبين ولاعبة واحدة في دورة ألعاب التضامن الإسلامي الرياضية السادسة لعام 2025، والتي تقام بالعاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر المقبل، فيما تقام منافسات بطولة الجودو ضمن فعاليات تلك الدورة الكبرى في يومي 8 و9 نوفمبر المقبل، وذلك ضمن الوفد الرياضي الرسمي للجنة الأولمبية الوطنية المشارك في الدورة.

وضمت القائمة المختارة اللاعبين، نارمند بيان الذي يشارك في منافسات (وزن 66 كجم)، ومحمد يزبيك (وزن تحت 73 كجم)، وطلال شفيلي وعمر معروف في (وزن تحت81 كجم)، وظفار كوسوف (وزن تحت 100 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي في (وزن تحت 52 كجم) .

من ناحية أخرى، يواصل منتخبنا الأول تدريباته حالياً على فترتين، خلال معسكره التدريبي الذي يقيمه في إيطاليا بمشاركة المنتخبات الإيطالية للجودو والذي يستمر حتى موعد السفر للرياض.

وتشهد منافسات الجودو، خلال الدورة مشاركة 167 لاعباً ولاعبة من أبرز نجوم الجودو عبر 32 دولة من بينها 9 دول عربية إسلامية في مقدمتهم دولة الإمارات، البحرين، قطر، مصر، المغرب، لبنان، فلسطين، جيبوتي والسعودية مستضيفه الدورة.

وثمن محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس الاتحاد، عقب اتصاله بالدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية أمين السر العام، وأمين الصندوق العام للاتحاد الدولي للجودو، جهود اللجنة الأولمبية الوطنية واهتمامها بكافه المناشط الرياضية الأولمبية والذي يمثل دعماً لرياضة الإمارات التي تحظى بدعم ورعاية القيادة الرشيدة..

وأكد رئيس الاتحاد أن كافة الترتيبات في أروقة الاتحاد تسير في تناغم تام نحو المشاركة الإيجابية، وكما خطط لها للمساهمة في إنجاح دورة التضامن الإسلامي.