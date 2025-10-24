الألمان لا يثقون في الفوز بالمونديال ويرفضون عودة نوير

ميونيخ (د ب أ)

كشف استطلاع للرأي، أن غالبية الألمان لا يؤمنون بقدرة منتخبهم الوطني لكرة القدم على الفوز ببطولة كأس العالم المقررة الصيف المقبل. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أجاب 60% من الذين شملهم الاستطلاع بـ«لا» عما إذا كانوا يعتقدون أن ألمانيا ستتوج بطلة للعالم عام 2026، في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

في المقابل، يعتقد 13% فقط من الألمان في إمكانية فوز منتخب بلادهم بلقبه الخامس في كأس العالم، فيما امتنع نحو خمس المشاركين (27%) عن إبداء رأي واضح، أو رفضوا الإجابة.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، 2031 شخصاً فوق 18 عاماً. ورغم البداية الضعيفة للمنتخب في التصفيات، فإن حجز بطاقة التأهل المباشر للمونديال بات متاحاً قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.

ومع ذلك، يرى الخبراء أن منتخبات أخرى - مثل إسبانيا بطلة أوروبا، والأرجنتين بطلة العالم وإنجلترا - تعتبر أقوى من المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب جوليان ناجلسمان.

أما بشأن الجدل الدائر مؤخراً حول احتمال عودة مانويل نوير إلى المنتخب للمشاركة في كأس العالم، فقد جاءت آراء المشاركين أقل وضوحاً، إذ رأى 40% أنه لا ينبغي لحارس مرمى بايرن ميونيخ العودة، بينما أيد 27% عودته، ولم يبد 33% موقفاً محدداً في هذه المسألة.