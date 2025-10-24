السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الألمان لا يثقون في الفوز بالمونديال ويرفضون عودة نوير

الألمان لا يثقون في الفوز بالمونديال ويرفضون عودة نوير
24 أكتوبر 2025 09:55

ميونيخ (د ب أ)

أخبار ذات صلة
هل يستطيع ميسي الوصول إلى «1000 هدف»؟
إيطاليا تحدد موعد انطلاق «الكالشيو» في الموسم المقبل

كشف استطلاع للرأي، أن غالبية الألمان لا يؤمنون بقدرة منتخبهم الوطني لكرة القدم على الفوز ببطولة كأس العالم المقررة الصيف المقبل. وفي الاستطلاع الذي أجراه معهد «يوجوف» لقياس مؤشرات الرأي، أجاب 60% من الذين شملهم الاستطلاع بـ«لا» عما إذا كانوا يعتقدون أن ألمانيا ستتوج بطلة للعالم عام 2026، في البطولة التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
في المقابل، يعتقد 13% فقط من الألمان في إمكانية فوز منتخب بلادهم بلقبه الخامس في كأس العالم، فيما امتنع نحو خمس المشاركين (27%) عن إبداء رأي واضح، أو رفضوا الإجابة.
وشمل الاستطلاع، الذي أجري، خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر الجاري، 2031 شخصاً فوق 18 عاماً. ورغم البداية الضعيفة للمنتخب في التصفيات، فإن حجز بطاقة التأهل المباشر للمونديال بات متاحاً قبل جولتين من نهاية دور المجموعات.
ومع ذلك، يرى الخبراء أن منتخبات أخرى - مثل إسبانيا بطلة أوروبا، والأرجنتين بطلة العالم وإنجلترا - تعتبر أقوى من المنتخب الألماني تحت قيادة المدرب جوليان ناجلسمان.
أما بشأن الجدل الدائر مؤخراً حول احتمال عودة مانويل نوير إلى المنتخب للمشاركة في كأس العالم، فقد جاءت آراء المشاركين أقل وضوحاً، إذ رأى 40% أنه لا ينبغي لحارس مرمى بايرن ميونيخ العودة، بينما أيد 27% عودته، ولم يبد 33% موقفاً محدداً في هذه المسألة.

جوليان ناجلسمان
مانويل نوير
منتخب ألمانيا
كأس العالم
آخر الأخبار
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
الرياضة
راسل يشاهد «جائزة المكسيك» بـ «قناع مصارع»!
اليوم 13:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©