96 خيلاً ترسم غداً اللوحة الأولى على مضمار أبوظبي للسباق

عصام السيد (أبوظبي)

تنطلق غداً «السبت» النسخة الجديدة من موسم سباقات الخيل على «مضمار أبوظبي للسباق»، حيث يحتضن المضمار العشبي، 7 سباقات للخيول العربية والمهجنة الأصيلة، ويشارك في الحفل الأول، الذي ينطلق في الخامسة والنصف مساء، 96 خيلاً، تتنافس على جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 462 ألف درهم.

ويستهل الحفل بسباق للخيول العربية الأصيلة (شروط) عمر أربع سنوات فما فوق لمسافة 1200 متر، على لقب سباق الوثبة التحضيري للسرعة البالغ جوائزه المالية 66 ألف درهم، تتنافس عليها 14 خيلاً أبرزها «العجاج»، و«بسام الوثبة»، و«الفاتح».

وخصص الشوط الثاني لمسافة 1400 متر على لقب الحصن لمهرات الإنتاج المحلي من الخيول العربية الأصيلة المبتدئة، البالغ جائزته 66 ألف درهم، والذي تتنافس خلاله 16 مهرة عمر ثلاث سنوات فقط، أبرزها «طيارة»، و«الظاهرة»، و«أمواج».

وفي الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، تتنافس 14 خيلاً عربية أصيلة مبتدئة عمر ثلاث سنوات فقط، على لقب الجاهلي البالغ جائزته 66 ألف درهم، وتتجه الأنظار نحو كل من «بليغ»، و«فاهم»، و«وسيم بينونة».

ويخوض «بحار ماديسون»، و«فاروق»، و«مهجة» تحديات الشوط الرابع لمسافة 1600 متر، على لقب قصر المويجعي البالغ جائزته 66 ألف درهم، والذي تشارك فيه 8 من الخيول العربية الأصيلة (المبتدئة) عمر ثلاث سنوات فقط.

وتخوض 14 خيلاً تحدي الشوط الخامس لمسافة 2200 متر، على لقب تحدي قصر الوطن البالغ جائزته 66 ألف درهم، والمخصص للخيول العربية الأصيلة عمر أربع سنوات فما فوق «شروط»، ويتصدرها «بهوان»، و«مجازف»، و«سول ميو الموري».

وتبدو حظوظ «اليوسيف تريفور»، و«وايت جيت»، و«شيف دو بارتي»، كبيرة في الشوط السادس لمسافة 1200 متر، على لقب سباق العاصمة للسرعة البالغ جائزته 66 ألف درهم، بمشاركة 14 من الخيول المهجنة الأصيلة عمر ثلاث سنوات فما فوق، (مبتدئة).

وتختتم الأمسية بالشوط السابع لمسافة 1400 متر، على لقب جوهرة الصحراء المخصص للخيول المهجنة الأصيلة «تكافؤ» عمر ثلاث سنوات فما فوق، والبالغ جائزته 66 ألف درهم، وتشارك فيه 16 خيلاً أبرزها «تبديل»، و«جنقل ماك»، و«جميرا باي».

وأكد المهندس علي الشيبه، مدير عام نادي أبوظبي للفروسية ومضمار أبوظبي للسباق، على جاهزية النادي لتقديم موسم متميز مع انطلاق السباقات في مضمار أبوظبي للسباق، مشدداً على اكتمال كافة الاستعدادات للترحيب بموسم استثنائي مع تجهيز كافة المرافق داخل المضمار، لإخراج السباق الافتتاحي بالصورة التي تليق بسمعة المضمار.