بوابة «الدولي للسيارات» تتعرض للاختراق

بوابة «الدولي للسيارات» تتعرض للاختراق
24 أكتوبر 2025 10:53

مكسيكو سيتي (د ب أ)
أكد متحدث باسم الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" أن قراصنة تمكنوا في وقت سابق من هذا العام، من الوصول غير المصرح به إلى بوابة السائقين التي يديرها الاتحاد.
وكان القراصنة كشفوا عن الاختراق في وقت سابق عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث زعموا أنهم من عشاق سباقات فورمولا1، وأكدوا عدم وجود أي نية خبيثة لديهم، وأن هدفهم كان تسليط الضوء على الثغرات الأمنية.
وذكر "فيا" في بيان، على هامش سباق جائزة المكسيك الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا1: "علم الاتحاد الدولي للسيارات بحادثة إلكترونية تتعلق بموقع تصنيف سائقي الاتحاد الدولي للسيارات خلال الصيف. وتم اتخاذ خطوات فورية لتأمين بيانات السائقين". كما اكتشف القراصنة أن من الممكن الوصول لبيانات جواز سفر الهولندي ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول.
ووفقاً لتقارير إعلامية، أنهى القراصنة عملهم عند هذه النقطة ولم يطلعوا على أي معلومات حساسة أو يقوموا بتخزينها.
وأبلغ القراصنة "فيا" بالخلل الأمني في أوائل يونيو الماضي، فيما قامت الهيئة الحاكمة على الفور بإغلاق الموقع، ثم عملت مع المخترقين للمساعدة في حماية البوابة من أي هجمات مستقبلية.

