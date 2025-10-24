السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريباكينا تحجز مكانها في «ختامية الرياض» للعام الثالث توالياً

ريباكينا تحجز مكانها في «ختامية الرياض» للعام الثالث توالياً
24 أكتوبر 2025 11:07

طوكيو (رويترز)

أخبار ذات صلة
فاشرو وريندركنيش يحصدان ثمار «مغامرة شنغهاي» المدهشة
سابالينكا تودع بـ «ضربة» بيجولا

حجزت إيلينا ريباكينا لاعبة كازاخستان آخر تذكرة للبطولة الختامية للتنس للسيدات المقررة في الرياض، بعد تأهلها إلى قبل نهائي بطولة بان باسيفيك المفتوحة في طوكيو اليوم الجمعة.
وتغلبت ريباكينا، التي فازت بلقبي بطولتين من فئة 500 نقطة هذا الموسم، على الكندية فيكتوريا مبوكو 6-3 و7-6 في دور الثمانية في طوكيو.
وستشارك اللاعبة (26 عاماً) للمرة الثالثة توالياً في البطولة المقررة في السعودية بين الأول والثامن من نوفمبر.
وانضمت ريباكينا بطلة ويمبلدون السابقة إلى أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالمياً، وإيجا شيفونتيك، وحاملة اللقب كوكو جوف، وأماندا أنيسيموفا وجيسيكا بيجولا، وماديسون كيز، وجاسمين باوليني في البطولة الختامية.
وقالت جاربين موجوروزا مديرة البطولة الختامية في بيان: "شهدنا هذا الموسم ثماني بطلات مختلفات في البطولات من فئة ألف نقطة والبطولات الأربع الكبرى مما يدل على الإثارة الكبيرة التي تحظى بها بطولات اتحاد المحترفات بينما نستعد الآن لإسدال الستار على موسم رائع بالبطولة الختامية".
وستواجه ريباكينا، التي ستصعد مركزاً واحدا إلى المركز السادس عالمياً عند صدور التصنيف العالمي الجديد يوم الاثنين المقبل، التشيكية ليندا نوسكوفا في الدور قبل النهائي في طوكيو غداً السبت.

إيجا شفيونتيك
أرينا سابالينكا
كوكو جوف
