نوريس يتعجب من تغريم ريد بول بسبب علامة مركز الانطلاق

مكسيكو سيتي (د ب أ)

أبدى البريطاني لاندو نوريس، سائق فريق مكلارين، المنافس ببطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، استغرابه من الغرامة التي تم فرضها على فريق ريد بول، لمحاولته إزالة الشريط اللاصق الذي يحدد موقعه على شبكة الانطلاق في سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ووضع فريق مكلارين قطعة من الشريط اللاصق على الحائط لمساعدة نوريس على وضع سيارته بشكل صحيح في شبكة الانطلاق خلال السباق الذي جرى بمدينة أوستن الأميركية.

ولا تعتبر إزالة هذا الشريط اللاصق مخالفة في حد ذاتها، لكن عضو فريق ريد بول ظل على شبكة الانطلاق بعد الوقت المسموح به، ليقرر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) تغريم فريقه 50 ألف يورو. ويعتقد أن هذه المشكلة مستمرة منذ عدة سباقات، فيما يقول نوريس إن مكلارين هي من ضحكت أخيراً.

وقال سائق مكلارين في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا): "لم استخدم الشريط اللاصق، لذا كان الأمر مضحكاً للغاية". وأضاف: "لم أكن بحاجة إليه. وضعناه هناك تحسباً لأي طارئ. من المضحك أنهم حصلوا على عقوبة بسبب ذلك، بينما لم أكن بحاجة إليه من الأساس". وأوضح: "لقد حاولوا إزالته وفشلوا. صنعناها بطريقة خاصة حتى لا يتمكنوا من إزالتها. إنها مسلية للغاية. مهمات جانبية للفرق لتسلية أنفسهم. لكننا كنا نضحك علة ذلك، على ما اعتقد".

ويبدو من الصعب تحديد الخطوط على شبكة الانطلاق التي تشير إلى مكان ضبط السيارة، حيث تجد بعض الفرق والسائقين علامات مختلفة لمساعدتهم على اصطفافها بشكل صحيح. واختتم نوريس حديثه قائلاً: "لقد حاولوا إزالتها في سباق مونزا بإيطاليا، وربما في مكانين آخرين. لقد جعلناها أشبه ببطاقات وقوف السيارات في فورمولا1، لا يمكنك إخراجها من النافذة مطلقاً".