حان وقت السلة الثلاثية في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)

تنطلق السبت منافسات الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية (أبوظبي 2025) في العاصمة أبوظبي، والتي تستمر على مدى يومين بالقرب من المدخل الجنوبي لمارينا مول، بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة.

ويشارك في البطولة نخبة من أبرز نجوم كرة السلة العالميين ونجوم الأولمبياد، ضمن 14 فريقاً دولياً يمثلون مختلف قارات العالم، يتقدمهم فريق يو بي الصربي بقيادة النجم ستراهينيا ستوياسيتش، وفريق أمستردام الهولندي الذي يضم النجم ورذي دي يونج، إلى جانب فريق تولوز الفرنسي بقيادة النجم الأولمبي فرانك سيغويلا، وفريق ميامي الأميركي الذي يشارك فيه النجم ديلان ترافيس، بالإضافة إلى فريق أولانباتار المنغولي الذي يضم اللاعب البارز أناند أريونبولد، أحد أبرز رموز اللعبة في القارة الآسيوية.

كما تضم قائمة الفرق المشاركة كلاً من لوجانو السويسري، كارولينا البورتوريكي، سكايلاينرز وباسكت بون الألمانيين، وتايبيه وان باو التايواني، وكانازاوا الياباني، وسيف البحريني، والجزائر الجزائري، فيما يمثل دولة الإمارات المستضيفة فريق العين.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن استضافة البطولة مجدداً تأتي امتداداً لنجاح النسخ السابقة، وقال: «نحن سعداء بعودة الجولة العالمية لكرة السلة الثلاثية إلى أبوظبي بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخ الماضية، ونثق بأن بطولة هذا العام ستعزز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية رائدة للرياضة من خلال تقديم تجربة فريدة وممتعة للاعبين والجماهير على حد سواء».

وأضاف: «نرحّب بالجميع في قلب العاصمة أبوظبي، ونتوجه بالشكر إلى جميع الشركاء على دعمهم المتواصل ومساهمتهم في إنجاح الحدث وتنظيمه بصورة مشرّفة تعكس مكانة أبوظبي الرياضية العالمية».

من جانبه، أعرب إجناسيو سوريانو، رئيس فعاليات كرة السلة الثلاثية في الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، عن سعادته بالعودة إلى العاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن المدينة كانت أول من استضاف جولة من البطولة قبل عقد من الزمن، مشيداً بالنمو الكبير الذي شهدته اللعبة في الدولة منذ ذلك الحين.

كما ثمّن سوريانو الدور الفاعل لمجلس أبوظبي الرياضي في توفير بيئة مثالية للمنافسة وتطوير مجتمع كرة السلة الثلاثية في الإمارات، معرباً عن ثقته بأن نسخة هذا العام ستواصل النجاح بزخم كبير ومزيج من المباريات الحماسية والعروض الترفيهية المبهرة داخل وخارج الملعب.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجوائز البطولة أكثر من 200 ألف دولار أميركي، توزّع على الفرق السبعة الأولى، إلى جانب جوائز إضافية للفريق، الذي يحقق الفوز قبل انتهاء الوقت المحدد، ولأفضل مسدد للرميات الثنائية.

وسيحظى الجمهور بتجربة ترفيهية متكاملة على مدار يومي البطولة، تشمل عروضاً موسيقية مباشرة، ومنافسات مجتمعية، واستعراض «سلام دانك» الشهير، في أجواء رياضية وترفيهية مميزة تعكس حيوية اللعبة وروحها الشبابية.

وتُعد كرة السلة الثلاثية من أسرع الرياضات نمواً وانتشاراً على مستوى العالم، بفضل طابعها الجماهيري وسهولة ممارستها، خاصة بعد إدراجها ضمن الألعاب الأولمبية، ما يجعل من استضافة هذه البطولة في أبوظبي حدثاً رياضياً عالمياً يعزّز مكانتها كمنصة رياضية عالمية رائدة.