فيرستابن يستمتع بـ«الضغط الإيجابي» في سباق «الفورمولا-1»



مكسيكو سيتي (د ب أ)

يستمتع ماكس فيرستابن، سائق فريق ريد بول، بـ«الضغط الإيجابي» الناتج عن مطاردة منافسيه على لقب بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 هذا الموسم، نافياً في الوقت نفسه مزاعم فقدانه الاهتمام في منتصف الموسم الحالي.

وعاد بطل العالم خلال المواسم الأربعة الأخيرة بقوة إلى المنافسة على اللقب بعد فوزه بثلاثة من آخر أربعة سباقات للجائزة الكبرى، ليقلّص الفارق مع المتصدر أوسكار بياستري من 104 نقاط بعد سباق الجائزة الكبرى الهولندي في زاندفورت في أغسطس الماضي، إلى 40 نقطة مع تبقي خمسة سباقات على نهاية الموسم.

وأشعل سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى، يوم الأحد الماضي سباق المنافسة على اللقب من جديد، حيث خطف فيرستابن الأضواء، بعدما فاز بسباق السرعة ثم بالسباق الرئيسي، بعدما كان أول المنطلقين. ويرى البعض أن السباق الأميركي، الذي جرى في أوستن، بمثابة شراسة انطلاقة فيرستابن نحو لقبه الخامس على التوالي في بطولة العالم لفئة السائقين، وهو أمل كان قد أعلن أنه ضاع قبل بداية العطلة الصيفية.

ويحتل البريطاني لاندو نوريس، زميل بياستري في فريق مكلارين، المركز الثاني في الترتيب العام لفئة السائقين، بفارق 14 نقطة خلف السائق الأسترالي، فيما يبتعد بفارق 26 نقطة أمام فيرستابن. ومع بقاء 141 نقطة لا تزال متاحة في المنافسة، بدأ سباق حقيقي بين السائقين الثلاثة، حيث يركز فيرستابن على بذل قصارى جهده لمحاولة انتزاع اللقب.

وقال السائق الهولندي قبل مشاركته في سباق جائزة المكسيك الكبرى، بعد غدٍ الأحد «في أسوأ الأحوال، مازلت في المركز الثالث، أليس كذلك؟». وأضاف فيرستابن: «أريد فقط أن أحاول الفوز بالسباقات المقبلة حتى نهاية الموسم الحالي. لقد حققنا أداء جيداً، ونعلم كفريق أن الأداء يجب أن يكون مثالياً لنحظى بفرصة».

وتابع: «لذا، إذا نجح الأمر، فسنكون أمام عودة رائعة ومذهلة، بالطبع، لقد فزت بالبطولات في وقت متأخر جداً، ومبكر للغاية أيضاً. الآن، هذه البطولة مختلفة تماماً، لأنني أعتقد أنها كانت أصعب بكثير علينا في معظم الموسم».

وشدد سائق ريد بول بالقول: «أن أكون قادراً على الاستمرار في هذه المنافسة فهو أمر مفاجئ للغاية بالنسبة لي، لكنني أتقبله». وتابع: «بالنسبة لي، الأمر مجرد ضغط إيجابي. أنا أستمتع بما أقوم به. إذا كانت السيارة تنافسية، فمن الأفضل بكثير أن أتسابق بها بدلاً من عدمها».

وكان هيلموت ماركو، مستشار رياضة السيارات في ريد بول، صرح لشبكة (سكاي سبورتس) بعد نهاية سباق الجائزة الكبرى الأميركي في أوستن، بأنه يعتقد أن فيرستابن «فقد اهتمامه» في وقت سابق من الموسم عندما لم تكن سيارته قادرة على المنافسة.

ولكن هذا الطرح لا يتفق فيرستابن معه، حيث شدد على بذل قصارى جهده في كل مرة يصعد فيها إلى السيارة. لدى سؤاله عما إذا كان يتفق مع تصريحات المسؤول النمساوي، أجاب فيرستابن: «لا، لا أتفق. بالطبع، من الممتع أكثر الحضور لسباقات نهاية الأسبوع هذه، مع العلم أن لديك فرصة للفوز. لكنني أعلم أنني عندما أجلس في السيارة، أحاول دائماً الاستفادة القصوى من كل ما لديّ وأبذل أقصى الجهد». واختتم فيرستابن حديثه، قائلاً: «ولذلك، حتى لو كنت أنافس من أجل الحصول على المركز الرابع أو حتى التاسع، سأحاول دائما تقديم أفضل ما لديّ».