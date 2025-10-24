السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

راشفورد: مع برشلونة الإجابة دائماً «نعم»

راشفورد: مع برشلونة الإجابة دائماً «نعم»
24 أكتوبر 2025 13:00

برشلونة (رويترز)
قال ماركوس راشفورد مهاجم برشلونة، إنه يأمل البقاء بالنادي الإسباني بعد انتهاء فترة إعارته من مانشستر يونايتد واصفاً هذه الخطوة بأنها التغيير الذي كان يحتاجه بعد أن قضى مسيرته بأكملها في إنجلترا.
ويتكفل برشلونة براتب راشفورد، خلال فترة الإعارة التي تمتد لموسم واحد، بعد أن قبل اللاعب المولود في مانشستر تخفيض أجره مع وجود بند يسمح بالشراء بقيمة نحو 30 مليون يورو (35 مليون دولار).
ويمتد عقد راشفورد مع يونايتد حتى 2028 لكن مستقبله في أولد ترافورد يبدو غامضاً، بعد خلافه مع المدرب روبن أموريم العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين أعاد اللاعب (27 عاماً) اكتشاف مستواه تحت قيادة مدرب برشلونة هاسي فليك، وقال راشفورد لشبكة (ئي.إس.بي.إن) رداً على سؤال عما إذا كان يريد البقاء في برشلونة: «بالطبع»، وأضاف: «أعشق هذا النادي مثل محبي كرة القدم حول العالم. برشلونة أحد الأندية العريقة في تاريخ اللعبة. ارتداء قميص هذا النادي شرف كبير بالنسبة لي».
وتألق الدولي الإنجليزي، الذي استعاد مستواه في بادئ الأمر، خلال فترة إعارة قصيرة في أستون فيلا الموسم الماضي، مع برشلونة، وسجل خمسة أهداف، وصنع ستة أهداف في 12 مباراة في جميع المسابقات.
وقبل أول مباراة قمة له هناك يوم الأحد، قال راشفورد: إن انتقاله إلى خارج البلاد منحه رؤية مختلفة للأمور.
وأضاف: «قد ينسى الناس ذلك، لكن 23 عاماً من حياتي كانت مع مانشستر يونايتد. لذلك في بعض الأحيان تحتاج فقط إلى التغيير. أعتقد أن هذا ما كنت أحتاجه، وأستمتع بكل لحظة حالياً».

