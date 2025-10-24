«دجيكو» يدخل تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي



علي معالي (أبوظبي)

حفر المهاجم البوسني إدين دجيكو اسمه في تاريخ كرة القدم الأوروبية، بعد أن أصبح أكبر لاعب يسجل في تاريخ دوري المؤتمر الأوروبي بعمر (39 عاماً و220 يوماً)، بعد أن سجل المهاجم المخضرم هدفاً في فوز فيورنتينا الإيطالي 3-0 على رابيد فيينا النمساوي في السلسلة الثانية من تصفيات دوري المؤتمر الأوروبي، وكان هذا الهدف علامة فارقة لا تنسى في مسيرة امتدت لأكثر من عقدين من الزمن، بدءاً من ظهوره الأول لكرة القدم الاحترافية في عام 2003.

على الرغم من أن فيورنتينا يكافح في الدوري الإيطالي، ولم يفز بأي مباراة بعد 7 جولات مع 3 تعادلات فقط، إلا أنه أظهر مستوى مميزاً في دوري المؤتمر، تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، فاز في أول مباراتين له على سيجما أولوموك 2-0 ثم 3-0 في رابيد فيينا، يتصدر فيورنتينا حالياً ترتيب دوري المؤتمرات، برصيد 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن إيك لارنكا القبرصي، وسيلجي السلوفيني، اف سي لوزان السويسري، وسامسون سبور التركي، وماينز الألماني.

يأتي هذا الإنجاز في أعقاب رحلة فيورنتينا الرائعة في دوري المؤتمرات، عندما وصلوا إلى نهائي البطولة قبل عامين، وتوقفوا في الدور نصف النهائي الموسم الماضي، ويهدف الفريق الإيطالي إلى الحصول على مكان مباشر في دور الـ 16، لأفضل 8 فرق، بينما سيتعين على الفرق من المركز 9 إلى 24 التنافس على التذاكر خلال التصفيات.

وفيما يخص اللاعب دجيكو، فإن هذا الهدف التاريخي، لا يثبت فقط أن العمر مجرد رقم، ولكنه يعزز أيضاً مكانته رمزاً مهماً لكرة القدم البوسنية وفيورنتينا.