السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

البريكان: هذا ما تغيّر في أهلي جدة خلال شهر!

البريكان: هذا ما تغيّر في أهلي جدة خلال شهر!
24 أكتوبر 2025 13:15

 
الرياض (د ب أ)
قال فراس البريكان، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم، إن أداء الفريق تغيّر في الفترة الأخيرة عطفاً على تغيير تفكير اللاعبين وأدائهم داخل الملعب، وأحرز البريكان هدفاً ليقود الأهلي للفوز على مضيفه النجمة 1/ صفر بالدوري السعودي للمحترفين، مانحاً «الملكي» 3 نقاط استعاد بها انتصاراته متقدماً للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.
وأضاف البريكان أن عدم احتفاله بهدفه في الحزم قبل شهر كان بسبب أن المباراة جاءت عقب خسارة مباراة كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري، حيث كان الجميع في حالة حزن، لكن مع الوقت عمل الفريق على تغيير تفكيره والمضي قدماً نحو تقديم الأفضل في كل مباراة.
وعن النتائج الإيجابية للأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة وانعكاسها في الدوري المحلي، قال البريكان في تصريحات إعلامية إن الفريق يسعى «للثبات على المستوى في جميع البطولات التي ينافس عليها وهو ما سيمنح الفريق الانتصار تلو الآخر».

أخبار ذات صلة
الهلال يُسقط الاتحاد ويضيق الخناق على النصر
الوصل يروّض المحرق في المنامة.. ويعتلي الصدارة «الآسيوية» بجدارة
أهلي جدة
الدوري السعودي
الدوري السعودي لكرة القدم
دوري أبطال آسيا
آخر الأخبار
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
الرياضة
«مشاكل الظهر» تُصيب ريباكينا بخيبة أمل
اليوم 14:15
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
الترفيه
سعيد سالم: تكريمي الدولي في «المسرح وفنون الخشبة».. فخر لي
اليوم 14:10
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
الرياضة
منتخب الشراع الحديث يشارك في «آسيوية الأوبتمست»
اليوم 14:00
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
الرياضة
قبل «الكلاسيكو».. التشكيلة الأعلى قيمة في التاريخ لريال مدريد وبرشلونة
اليوم 13:47
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
الترفيه
«مهرجان الموسيقى العربية الـ 33».. ينطلق في أبوظبي للمرة الأولى
اليوم 13:36
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©