البريكان: هذا ما تغيّر في أهلي جدة خلال شهر!



الرياض (د ب أ)

قال فراس البريكان، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي لكرة القدم، إن أداء الفريق تغيّر في الفترة الأخيرة عطفاً على تغيير تفكير اللاعبين وأدائهم داخل الملعب، وأحرز البريكان هدفاً ليقود الأهلي للفوز على مضيفه النجمة 1/ صفر بالدوري السعودي للمحترفين، مانحاً «الملكي» 3 نقاط استعاد بها انتصاراته متقدماً للمركز الرابع في جدول ترتيب المسابقة.

وأضاف البريكان أن عدم احتفاله بهدفه في الحزم قبل شهر كان بسبب أن المباراة جاءت عقب خسارة مباراة كأس القارات الثلاث أمام بيراميدز المصري، حيث كان الجميع في حالة حزن، لكن مع الوقت عمل الفريق على تغيير تفكيره والمضي قدماً نحو تقديم الأفضل في كل مباراة.

وعن النتائج الإيجابية للأهلي بدوري أبطال آسيا للنخبة وانعكاسها في الدوري المحلي، قال البريكان في تصريحات إعلامية إن الفريق يسعى «للثبات على المستوى في جميع البطولات التي ينافس عليها وهو ما سيمنح الفريق الانتصار تلو الآخر».