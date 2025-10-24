«سيرف أبوظبي» يستقطب نجوم ركوب الأمواج في الحديريات



مراد المصري (أبوظبي)

أعرب أبرز نجوم فئة «اللونج بورد» لركوب الأمواج من حول العالم عن حماسهم الكبير للعودة إلى جزيرة الحديريات، واستعدادهم لمواجهة التحديات الفريدة في «سيرف أبوظبي»، التي تُعد موطناً لأكبر موجة اصطناعية في العالم، وأحدث وجهة عالمية لرياضة ركوب الأمواج في المنطقة.

وخلال اللقاء الإعلامي الرسمي الذي استضافه «سيرف أبوظبي»، تحدث جينسن ورايتشل تيلي بطلي العالم الحاليين في منافسات الرابطة العالمية لركوب الأمواج لفئة اللونج بورد تايلور، إلى جانب بطلي نسخة عام 2024 من بطولة أبوظبي ستيفن ساوير وأليس ليموين.

وتُقام البطولة لمدة 3 أيام احتفالاً بالذكرى السنوية الأولى لافتتاح سيرف أبوظبي، وتشهد المنافسات مشاركة أفضل 48 راكب أمواج من حول العالم، في سباقٍ للفوز بنقاط حاسمة ضمن جولة اللونج بورد العالمية قبل انطلاق نهائيات السلسلة في السلفادور الشهر المقبل.

ويحظى الزوّار بأجواءً مميزة خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث يتحول الحدث الرياضي إلى مهرجان عالمي يحتفي بثقافة ركوب الأمواج والأجواء الشاطئية، مع عروض موسيقية حية وفعاليات ترفيهية متنوعة، تتوّج بحفل خاص يوم الأحد يحييه نجم موسيقى ركوب الأمواج العالمي دونافون فرانكينرايتر مع ختام منافسات البطولة.

وسيضم المهرجان مناطق مخصّصة للمشجعين، وقرية طعام مميزة، فضلاً عن مساحات جلوس أنيقة توفر إطلالات خلّابة على المنافسات وعلى أفق أبوظبي الآسر.

وتتوفر تذاكر الدخول العام مجاناً، إلى جانب باقات نادي ركوب الأمواج، التي تقدم تجربة ضيافة فاخرة لعشاق التميّز.

وقال تايلور جينسن، بطل العالم أربع مرات في فئة اللونج بورد: «من الرائع حقاً العودة إلى هنا من جديد، نعلم أننا على موعد مع أمواج مثالية، وهو ما يجعل خوض المنافسة تجربة استثنائية بكل المقاييس، الأجواء مذهلة، والجمهور متفاعل بحماس، والمكان يفوق التوقعات في كل تفاصيله. أتطلع لقضاء مزيد من الوقت على اللوح، وركوب المزيد من تلك الأمواج الرائعة».

وبدوره قال ستيفن ساوير، بطل نسخة 2024 من البطولة: «شعور العودة إلى أبوظبي لا يمكن وصفه بالكلمات، الأجواء تمنح الجميع فرصاً متساوية تماماً، من دون انتظار الموجة المناسبة كما يحدث في البحر المفتوح، هذه التجربة ثمرة سنوات من العمل والشغف، وهي فرصة فريدة نعيشها بكل حماس. الجميع هنا يحظى بوقت جيد، ونتطلع لانطلاق المنافسات بكل حيوية».

أما أليس ليموين، بطلة بطولة أبوظبي لعام 2024، فقالت: «أنا في غاية السعادة، أعشق هذا المكان وأحب الناس هنا، أشعر بأنني في أفضل حالاتي على اللوح، هذا العام الأمواج أكبر، مما يضاعف المتعة والإثارة، أتوقع أسبوعاً حافلاً بالمنافسات الممتعة، وأنا متحمسة للغاية للمشاركة فيه».

ومن جانبها، قالت رايتشل تيلي، البطلة الحالية لجولة اللونج بورد العالمية مرتين: «الأمر مذهل حقاً، العام الماضي كانت تجربة جديدة كلياً لنا جميعاً، والعودة اليوم تمنحنا فرصة فريدة لا يمكن أن نجدها في أي مكان آخر في العالم، لقد استمتعنا بجولتنا حتى الآن، وهذه المحطة تُعد ختاماً مثالياً قبل نهائيات الشهر المقبل».

وفي ختام المؤتمر، قال ريان واتكينز، المدير العام لسيرف أبوظبي: «نحن متحمسون للغاية لعودة الرياضيين إلى هنا، هذا الأسبوع يمثل الذكرى السنوية الأولى لافتتاح سيرف أبوظبي، ويصادف تنظيمنا ثالث حدث عالمي لرياضة ركوب الأمواج. نفخر بهذه الشراكة المتميزة مع الرابطة العالمية لركوب الأمواج، وقد تم بيع آلاف التذاكر للجماهير المتحمسة لمتابعة المنافسات مباشرة من أرض الحدث. نحن على موعد مع عطلة نهاية أسبوع حافلة بالإثارة والتميّز».







