«التحقيقات الفيدرالي» يُطلق سراح بيلوبس وروزير

برلين (د ب أ)

تقرر إطلاق سراح تشونسي بيلوبس، مدرب فريق بورتلاند تريل بليزرز، الناشط بالدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة (إن بي إيه)، وتيري روزير، لاعب فريق ميامي هيت.

وتم اعتقال الثنائي أمس في إطار تحقيقات ضد المراهنات الرياضية غير القانونية وألعاب البوكر المزورة المدعومة من المافيا. وأفاد موقع «ذا أثليتيك» بأنه أطلق سراح بيلوبس بعد مثوله أمام محكمة مقاطعة بورتلاند الجزئية، بتهم التآمر لارتكاب احتيال إلكتروني وغسل أموال، وفي غضون ذلك، وافق على قيود السفر التي فرضت عليه وتنازل عن جواز سفره.

كما تم الإفراج عن روزير بعد أن رهن منزله الذي تبلغ قيمته 6 ملايين دولار في فلوريدا كضمان للإفراج عنه، واضطر أيضاً إلى تسليم جواز سفره، وفقاً لمجلة «سبورتس إلوستريتد».

من جانبها، أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أن فريقيهما قرر إيقافهما عن العمل بشكل فوري.

وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) أعلن أمس اعتقال 34 شخصاً بعد سنوات من التحقيقات في 11 ولاية، شملت عشرات الملايين من الدولارات. ومن بين المتهمين الذين يشملهم التحقيق أيضاً لاعب كليفلاند كافالييرز السابق ومساعد المدرب، دامون جونز.

وأكدت رابطة (إن بي إيه) أنها تأخذ هذه الادعاءات على محمل الجد، وأنها ستواصل التعاون مع السلطات، مؤكدة أن نزاهة اللعبة «على رأس أولوياتها».

ويقضي بيلوبس عامه الخامس كمدرب لفريق تريل بليزرز، وقد فاز بلقب الدوري الأميركي للمحترفين مع فريق ديترويت بيستونز عام 2004، وانضم إلى قاعة مشاهير الرابطة.

وألقي القبض على بيلوبس في ولاية أوريجون للاشتباه في تورطه بمخطط للتلاعب بنتائج ألعاب سرية مدعومة من عائلات المافيا، حيث بلغ إجمالي المعتقلين في هذا التحقيق 31 شخصاً.

كما تم اعتقال روزير في ولاية فلوريدا، وهو من بين ستة أشخاص يشتبه في تورطهم بمخطط مراهنات رياضية غير قانوني باستخدام معلومات داخلية من الدوري الأميركي للمحترفين ونقلها إلى آخرين مقابل أموال.

وصرح محامي روزير بأنه ليس مقامراً، معرباً عن أمله في الفوز في قضيته، فيما كان مكتب التحقيقات الفيدرالي صرح في البداية أن روزير ليس هدفاً في التحقيق. ويعتبر جونز ضمن ثلاثة متهمين في التحقيقين.