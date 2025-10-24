السبت 25 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هاميلتون يأمل أن يستعيد فيراري بريقه في السباق الـ24

هاميلتون يأمل أن يستعيد فيراري بريقه في السباق الـ24
24 أكتوبر 2025 14:21

مكسيكو سيتي(رويترز)

يأمل لويس هاميلتون سائق فيراري أن يتمكن فريقه يوم الأحد من تكرار فوزه في سباق جائزة المكسيك الكبرى لفورمولا 1، الذي حققه العام الماضي، لكن زميله في الفريق شارل لوكلير بدا أقل تفاؤلاً، مشيراً إلى أن الفوز يبدو صعب المنال ما لم تطرأ "أمور غير اعتيادية".
ومنح كارلوس ساينز، سائق وليامز الحالي، آخر انتصار لفيراري قبل عام في سباق المكسيك، ومنذ ذلك الحين خاض الفريق 23 سباقاً دون أي انتصار.
وقال هاميلتون، الذي لم يصعد على منصة التتويج منذ انضمامه إلى الفريق الإيطالي في يناير، للصحفيين: "أعتقد أننا كنا أقوياء للغاية هنا العام الماضي. لذا آمل أن نتمكن من الاستفادة من الدروس التي تعلمها الفريق حينها وتطبيقها الأسبوع المقبل".
ويواجه بطل العالم سبع مرات تحدياً إضافياً يتمثل في غيابه عن التجارب الحرة الأولى، إذ سيحل بدلاً منه أنتونيو فوكو المنافس في سباقات التحمل لاكتساب خبرة في سباقات فورمولا 1.
وأضاف "سأغيب عن التجارب الحرة الأولى، لذا يتعين علي محاولة تعويض ذلك الأسبوع المقبل".
في المقابل، تحدث لوكلير بنبرة أقل تفاؤلاً عن حظوظ فيراري على المدى القريب.
وقال: "في الوقت الحالي لا يبدو من المرجح أن سننافس على الفوز هذا الأسبوع (يوم الأحد) ولكن لا يوجد مستحيل".
وأضاف: "في العام الماضي، كان السباق إيجابياً للغاية للفريق. كارلوس كان قوياً جداً طوال السباق، وكان من الصعب علي أن أقترب منه".
وتابع لوكلير الذي يحتل المركز الخامس في ترتيب السائقين وصعد لمنصة التتويج ست مرات هذا الموسم: "آمل أن نتمكن من تكرار ما حدث، لكني أشعر أننا نبتعد عن مستوى المنافسة مقارنة بالعام الماضي".
"لذا، حتى نهاية الموسم، أعتقد أن الفوز في سباق طبيعي سيكون صعبا للغاية ما لم تطرأ أمور غير اعتيادية".

هاميلتون
الفورمولا1
فيراري
