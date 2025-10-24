قهرا يوفنتوس.. كومو وفابريجاس يهددان عمالقة إيطاليا!



معتز الشامي (أبوظبي)



من ضفاف بحيرة كومو الهادئة إلى ساحة المعركة الشرسة في الدوري الإيطالي، كان صعود كومو، نادي شمال إيطاليا، خلّاباً ومذهلاً، بعد أن كان يقبع في الدرجات الدنيا من كرة القدم الإيطالية، يجد النادي التاريخي نفسه الآن في موسمه الثاني على التوالي في الدوري الإيطالي، وهذا الموسم يحلّق عالياً.

وبقيادة سيسك فابريجاس لاعب الوسط السابق لبرشلونة وأرسنال وتشيلسي، يحتل الفريق حالياً المركز السادس في «الكالشيو»، بعد فوزه على يوفنتوس 2-0.

وبدعم من إدارة طموحة وهوية كروية واضحة، أحدث كومو ضجة ليس فقط لموقعه الخلاب، ولكن لسعيه الجاد في تسلق سلم كرة القدم الإيطالية، وتحت قيادة فابريجاس، اعتمد النادي أسلوباً عصرياً قائماً على الاستحواذ، ما أهله لاحتلال المركز العاشر في الدوري الإيطالي الموسم الماضي.

كان هذا أول موسم له في الدوري الممتاز منذ عام 2003، وأفضل مركز في الدوري الإيطالي منذ ثمانينيات القرن الماضي، لكن طموح النادي لا يتوقف عند هذا الحد، وشهدت فترة انتقالات صيفية حافلة بالتعاقدات، حيث تعاقد كومو مع لاعبين بارزين، لتعزيز مراكزه الرئيسية مع الحفاظ على فلسفة اللعب التي أوصلته إلى هذا المستوى.

ورغم أن الإنفاق ليس شرطاً أساسياً للنجاح، فإن صعود كومو لم يكن مجرد قصة خيالية، حيث أنفقت 4 أندية فقط في الدوري الإيطالي أكثر من كومو «107 ملايين يورو» هذا الصيف، ولم يتفوق أي فريق في صافي الإنفاق.

ومع ذلك، فإن تهيئة بيئة تتيح للاعبين حرية التعبير عن أنفسهم دون خوف من الفشل كان عاملاً أساسياً في صعود كومو، ويملك كومو حالياً 12 نقطة من مبارياته السبع الأولى في الدوري، ويتأخر بـ4 نقاط فقط عن ميلان، متصدر الدوري. ولكن هل يمكن لكومو أن ينافس عمالقة كرة القدم الإيطالية بجدارة؟، بالتأكيد فإن الأمر ليس سهلاً على الإطلاق.

وكان التعاقد مع الشاب نيكولا باز من أذكى استثمارات النادي، حيث استقدم اللاعب الأرجنتيني من ريال مدريد مقابل 6 ملايين يورو فقط في عام 2024، وبرز لاعباً موهوباً، لسوء حظ كومو، يمتلك ريال مدريد بنداً لإعادة الشراء، وفي 7 مباريات، سجل كومو 9 أهداف، 8 منها أهداف أو تمريرات حاسمة من باز (4 أهداف و4 تمريرات حاسمة). إنه ليس أفضل لاعب في كومو فحسب، بل هو أيضاً من بين أفضل 10 لاعبين في الدوري الإيطالي.

وتولى فابريجاس رسمياً تدريب كومو في بداية الموسم الماضي بعد صعوده، بعد أن عمل سابقاً في النادي لاعباً ومدرباً مساعداً، مع أنه لم يكن المدرب الرئيسي خلال موسم الصعود، نظراً لعدم حصوله على التراخيص اللازمة آنذاك، وأثار إعجاب الجميع بلا شك، وخلال الصيف، ارتبط اسمه بعدد من الأندية الكبرى، بما في ذلك باير ليفركوزن وإنتر ميلان، لكنه رفض جميع العروض.

ومع ذلك، إذا نجح كومو في تحقيق موسم ناجح آخر، فلا شك أن أندية أخرى ستسعى للتعاقد معه مجدداً الصيف المقبل، إذا استطاع فابريجاس مواصلة مسيرته، فإن الانتقال إلى أحد أكبر أندية أوروبا مسألة وقت لا أكثر.